Krankenschwester verletzt und halb nackt aus Notaufnahme geflüchtet

Brandenburg/H

Mit mehreren Einsatzwagen und Blaulicht hat die Polizei am Dienstagabend nach einem Mann gesucht, der halb nackt zwischen städtischem Klinikum und Jahrtausendbrücke herumlief.

Rettungskräfte hatten den 38 Jahre alten Brandenburger am späten Nachmittag in die Rettungsstelle gebracht, weil er stark betrunken war, wie die Polizei auf Anfrage berichtet. In der Rettungsstelle wird der Mann ärztlich versorgt.

Dort liegt er gegen 18 Uhr mit entblößtem Oberkörper auf einer Liege. Er hat zunächst die Augen geschlossen und scheint zu lachen. Kanülen sind an seinem Körper ebenso befestigt wie für ein EKG mehrere Saugnäpfe für EKG-Elektroden.

Patient reißt sich alles vom Leib

Plötzlich reißt sich der Betrunkene all das vom Leib, wie ein Augenzeuge berichtet. Er macht Anstalten, der Rettungsstelle zu entkommen.

Ärzte und Schwestern versuchen ihn eine ganze Zeit lang festzuhalten. Doch er wehrt sich heftig, schlägt um sich und reißt sich schließlich los. Im Kampf verdreht er einer Krankenschwester schmerzhaft einen Finger.

Anschließend läuft er, immer noch mit medizinischen Utensilien an seinem freien Oberkörper, aus dem Krankenhaus davon. Die Rettungsstelle informiert die Polizei, die daraufhin ausrückt, um nach der hilflosen Person zu suchen.

Nahe der Jahrtausendbrücke entdeckt

Besagter Augenzeuge, der die Klinik inzwischen auf normalem Wege verlassen hat, entdeckt den geflüchteten Patienten in der Nähe der Jahrtausendbrücke. Er und ein weiterer Passant versuchen, beruhigend auf ihn einzuwirken.

Doch das führt nicht zum Erfolg. Der Betrunkene fuchtelt bedrohlich vor den Helfern herum und torkelt dann in Richtung Brücke.

Die Passanten rufen die Polizei an, um ihr den jüngsten Aufenthalt des gesuchten Mannes mitzuteilen. Wenig später haben die Beamten den Patienten.

Zurück in der Klinik mit Beruhigungsmitteln

Die Polizisten bringen den Brandenburger zurück ins städtische Klinikum, wo er unter anderem mit einem Beruhigungsmittel behandelt wurde. Bei ihm wird eine Alkoholkonzentration von mehr als 3 Promille festgestellt.

Der 38-Jährige gilt auch wegen Drogenkonsums und seiner psychischen Verfassung als Gefahr für sich und andere.

Von Jürgen Lauterbach