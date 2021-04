Krankheit unbekannt: Impfzentrum Brandenburg/Havel weist Eltern ab

Brandenburg/H

Für Rita und Tommy ist der Besuch am Dienstag im Impfzentrum Brandenburg an der Havel enttäuschend verlaufen. Zwar hatten sie einen Termin gebucht und konnten das Attest der Kinderärztin zu schweren Krankheit ihrer sechs Jahre alten Tochter vorlegen. Doch der Arzt im Impfzentrum wies das Elternpaar ab.

Die schwere Krankheit des Kindes ist offenbar so selten, das sich niemand die Mühe gemacht hat, sie in die Priorisierungsliste des Landes aufzunehmen.

„Weil unsere Luise aufgrund ihrer Stoffwechselerkrankung für einen schweren und sogar tödlichen Verlauf genauso gefährdet ist wie jemand über 80 Jahren, wollen wir uns als Eltern und einzige Pflegepersonen natürlich so schnell wie möglich impfen lassen“, erklärt Rita Ehnert.

Priorisierungsstufe 2

Doch im Impfzentrum erfuhr das pflegende Elternpaar, dass sie trotz des fachärztlichen Attestes nicht geimpft würden, da sie angeblich nicht in die Priorisierungsstufe 2 fallen würden. Denn dort sei die Erkrankung ihrer Tochter nicht ausdrücklich erfasst.

Der Einwand der Eltern, sie fielen mit einer so extrem seltenen Erkrankung dennoch darunter, blieb unerhört. Christian Wehry erklärt das Verhalten des betreffenden Arztes.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Priorisierung aus der Impfverordnung des Bundes und deren Umsetzung des Landes strikt einzuhalten“, teilt der Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) mit, die mit der Organisation des Impfzentrums betraut ist. Die KVBB habe dabei keinen Spielraum.

Die Last der Angst

So mussten Rita und Tommy Ehnert am Dienstag ungeschützt nach Hause gehen und ein Risiko für ihre gefährdete Tochter bleiben. „Wenn wir als Eltern geimpft wären, würde es von uns wenigsten die Last der Angst nehmen, dass wir als Eltern schwer erkranken und unsere Kinder nicht versorgen können“, erklärt die Mutter.

Die Familie hat keinen Pflegedienst, der im Krankheitsfall einspringen kann, und niemanden, der Luise fachgerecht versorgen kann. Das kann beileibe nicht jeder, weil die Ansprüche an die Betreuung ziemlich hoch sind.

MTP-Mangel

Denn der MTP-Mangel, so der Name der Stoffwechselerkrankung, bedeutet, dass Luise zu festen Zeiten essen muss – ihre Diät bekommt sie dabei in der Regel durch eine Magensonde. Nicht irgendwann, sondern in einem festen lebenswichtigen Rhythmus: Anderthalb Stunden Nahrungsaufnahme durch die Magensonde, vier Stunden Warten, wieder anderthalb Stunden sondieren, wieder vier Stunden Pause. Tag und Nacht. Ein Leben lang.

Für die Priorisierungsliste reichte diese Krankheit offenbar bisher nicht. Rita Ehnert wandte sich daher am 28. Februar über das brandenburgische Gesundheitsministerium sogar an die Ethikkommission des Landes.

Terminvergabe kommt zu spät an

Darin schildert sie die Situation. Wie selbst harmlose Infekte zu einer lebensgefährlichen Stoffwechselentgleisung führen können, die Familie sich seit dem ersten Lockdown weitestgehend isoliert und nur bei unaufschiebbare Behördenterminen und notwendigen Arztbesuchen in der Charité und beim Kinderarzt das sehr hohe Ansteckungsrisiko eingeht.

Impfberechtigung ausgeweitet, aber wenig Termine Am Mittwochabend hat das Innenministerium des Landes bekannt gegeben, dass die Regeln zur Impfberechtigung geändert wurden. Nun können, unabhängig von konkreten Erkrankungen, pflegende Angehörige in Brandenburg geimpft werden. Das Problem: Es gibt nur wenige Rest-Termine für Impfungen, die ab Freitag online zu buchen wären – nicht telefonisch, sondern ausschließlich online. Wegen der Impfstoffengpässe, die weiterhin bestehen, können derzeit nicht an alle berechtigten Kontaktpersonen Termine vergeben werden, räumt das Innenministerium ein. Impftermine für alle nun zusätzlich freigegebenen Personengruppen können online über impfterminservice.de gebucht werden. Auch Hausärzte impfen in ihren Praxen nach Ostern, dies aber nur in sehr begrenzten Umfang aufgrund der knappen Impfstoffreserven.

Eine Antwort vom Ministerium und vom Ethikrat hat die besorgte Mutter aus Brandenburg an der Havel nicht erhalten. Die Anfrage der MAZ bei der Landesregierung blieb bisher zwar ebenfalls unbeantwortet.

Post hat Rita Ehnert gleichwohl bekommen. In dem Schreiben lädt die KVBB zum Impfen am 30. März im Impfzentrum Stahlpalast. Der kleinere Haken dran: Das ist nur ein Tag, nachdem die Ehnerts dort abgewiesen wurden. Der größere Haken: Das Schreiben lag erst am 31. März im Briefkasten der Familie. Somit ist der ersehnte erste Impftermin schon verstrichen.

Lebensbedrohlich

Rita Ehnert hat inzwischen auch noch einmal mit ihrer Kinderärztin gesprochen. Auch sie verstehe nicht, warum die Diagnose nicht für eine Einordnung in Priorisierungsstufe 2 berücksichtigt wird. Denn gerade Kinder mit einer seltenen lebensverkürzenden Stoffwechselkrankheit und Sondierung sind besonders anfällig. Schon für harmlose Infekte und damit lebensbedrohliche Stoffwechselkrisen.

Von Jürgen Lauterbach