Brandenburg/H

Eduard Reisch ist einer der besten Sprengtechniker in Deutschland. Der Mann aus dem bayerischen Apfeldorf wird am Mittwoch die Schrottbrücke „20. Jahrestag“ einlegen. Seinen Spitznamen „Krater-Edi“ verdankt er einem Ereignis und seinen Folgen, für die er eigentlich gar nichts konnte, aber welches bundes- und europaweit Schlagzeilen machte.

Polizei vermutete Meteoriten

In Frieding nahe des Klosters Andechs (Bayern) hatte Reisch testweise Erdlöcher gesprengt, um das dortige Biotop zu verbessern. Zurück blieb ein riesiger Krater, den der zuständige Polizeichef von Herrsching zum „Meteoriteneinschlag“ erklärte. Erst einen Tag später kam die Aufklärung. Das Landratsamt Starnberg hatte schlicht vergessen, die Sprenganzeige an die Polizei – wie eigentlich vorgeschrieben – zu melden. Das geschah erst einen Tag später. Der Krater ist weg, die Aufregung vom 4. März 1995 auch.

Sprengungen aller Art

Zehn Jahre zuvor lieferte er seine erste Sprengarbeit: Das Aufspalten eines fünf Kubikmeter großen Felsbrockens, der im Allgäu von einem Berg herab zwischen zwei Hotelanlagen gerollt war. Seitdem macht der heute 59-Jährige alles: Von der Gebäudesprengung bis zum Großfeuerwerk, natürlich auch Kamin- und Brückensprengungen.

950 Kilo Sprengstoff für Uni-Turm

Er legte die Neckarbrücke Heilbronn an der A 6 ein, auch den 150 Meter hohen Stahlbetonkamin der Zuckerfabrik in Regensburg. Bisheriger Höhepunkt seines zerstörerischen Schaffens: Am 2. Februar 2014 verantwortete Reisch die bis dahin höchste Gebäudesprengung Europas. Mit 950 Kilogramm Sprengstoff, verteilt auf 1400 Bohrlöcher, sprengte er kontrolliert den 116 Meter hohen AfE-Turm der Uni Frankfurt. Dabei ließ er zunächst die Fassade vertikal zu Boden fallen, um Sekunden später den massiven Gebäudekern ineinander zu falten. Da das Gebäude aufgrund der dicht bebauten Umgebung nicht umstürzen konnte, musste diese komplizierte Variante gewählt werden.

Drei Dohnen in der Luft

Diesmal sind es nur gut 330 Bohrlöcher, um die 192 Meter lange und fast 38 Meter breite Schrottbrücke fallenzulassen, die seit dem 5. Dezember 2019 komplett für den motorisierten Verkehr gesperrt ist. Und das Wirken von Reisch in Brandenburg an der Havel wird genau beobachtet: Parallel werden mindestens drei Drohnen in der Luft sein, welche die Sprengung filmen. Zwei Fluggeräte bringt die Sprengfirma selbst mit, um mit weiteren Videos ihre ohnehin schon gut gefüllte Referenzliste zu erweitern.

Interesse bei Bundesanstalt

Eine Drohne steigt im Auftrag der Bundesanstalt für Materialforschung BAM auf, sagt der kommunale Straßenexperte Peter Reck. „Die BAM-Kollegen erhoffen sich von der Brücke ,20. Jahrestag’ Rückschlüsse auf andere Bauwerke ähnlicher Bauart, beispielsweise zur Quenzbrücke.“

Aufschluss für andere Bauwerke

Mit "Legosteinen" aus Beton wird der Altstadt-Bahnhof geschützt. Quelle: Heike Schulze

BAM-Fachleute haben tagelang auch das kaputte Bauwerk vor der Sprengung untersucht, sogar Spanndrähte bewusst angeschnitten, um zu sehen, wie es sich verhält. Wegen der komplizierten Konstruktion mit Längs- und Querverspannung des relativ schlanken Bauwerks war eine schrittweise Demontage ausgeschlossen worden, weil jeder größere Eingriff zu einem „Spontanversagen“ – also Kollaps – der Brücke führen würde. „Die Experten werden sich nach dem Einsturz auch genau die Spannglieder anschauen“, erläutert Reck. Das sind armdicke Stahlbündel aus den Spanndrähten an den jeweiligen Haltepunkten.

Teile bleiben in der Havelstadt

Und eine gute Nachricht für die Nostalgiker gibt es auch noch: Ganz verschwinden wird die Brücke nicht aus der Havelstadt – das Bauwerk bleibt nämlich da, nur eben in kleinen Stücken. Die stählernen Geländer hat sich die Korrosionsschutzfirma Uwe Ebert gesichert, sie will die Teile aufarbeiten.

Der Bauschutt wird zur Firma Plannerer Frischbeton gebracht und dort recycelt. „Im günstigsten Fall landet das Material wieder im Neubau der Brücke.“ Plannerer liefert auch das Recyclingmaterial für das 1,50 Meter hohe Fallbett.

Die Wucht des Aufpralls

Das soll die Wucht des Aufpralls auffangen. Eine interne Prognose vernachlässigt die Sprengerschütterungen in den Pfeilern und auch deren Eigengewicht. Angenommen wird eine Masse von 1959 Tonnen und eine Fallhöhe von fünf Metern – das ergibt eine potentielle Energie von gut 96 Meganewtonmetern. Diese sehen Fachleute als relativ gering an, sie führt zu einer Frequenz bei den Aufprallerschütterungen von weniger als 10 Hertz.

Messgeräte an allen Gebäuden

Als Schutz vor fliegenden Trümmerteilen sind an der Brücke Vorhänge aus alten Autoreifen angebracht. Quelle: Heike Schulze

Die Schwinggeschwindigkeit wird beispielsweise in dem nahe zur Brücke stehenden elektronischen Stellwerk des Altstadt-Bahnhofes am höchsten sein mit errechneten 6,3 Millimetern je Sekunde. „Oder anschaulich: Diese Schwinggeschwindigkeit von 37,8 Zentimetern pro Minute entspricht der Geschwindigkeit einer Schnecke“, schreiben die Experten.

Zur Sprengung werde eine Schwingungsmessung mit acht 3-D-Geräten in Fundamentnähe an den Nachbargebäuden, am 110-Kilovolt-Stromleitungsmast sowie am nahen Funkturm ausgeführt.

Von André Wirsing