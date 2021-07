„Kreativ sein während der Pandemie ist sehr wichtig“: Wie eine Künstlerin aus Brandenburg/Havel die Krise erlebt

Brandenburg/H

Die Corona-Zeit ist für viele Menschen nicht einfach. Auch nicht für Künstler. Katharina Forster ist Künstlerin im „Atelier Vulkanfiberfabrik“ und arbeitet gleichzeitig in der „Wredowschen Zeichenschule“ in Brandenburg an der Havel. Sie berichtet über die positiven und negativen Seiten der Arbeit während einer Pandemie.

Im ersten Lockdown konnte die Arbeit an der Wredowschen Zeichenschule nur online stattfinden. Den Kindern wurden die Aufgaben gestellt und sie konnten selbstständig arbeiten. Für die Angestellten eine gute Lösung. „Ich fand es total super, dass nichts ausfiel, sondern wir von zuhause arbeiten konnte. Ich konnte trotzdem Arbeit leisten und hatte keinen Ausfall“, erzählt Katharina Forster.

Katharina Forster neben einigen ihrer Werke. Quelle: Julia Kazmierczak

Im Januar, beim zweiten Lockdown, wurde es bei einigen Kursen erneut so gehandhabt. Die Zeichenschule hat sich durch die Verordnungen gearbeitet und möglich gemacht, was möglich war. So konnten schnell wieder Kurse in Präsenz stattfinden. „Alles, was möglich war, haben sie möglich gemacht.“ Auf Dauer wäre es jedoch keine Option, nur Online-Kurse durchzuführen. Allein, weil die Kinder dann alle Materialien zuhause haben müssten. „Als Alternative oder Zusatz wäre es vielleicht möglich.“

Kontrolliert hat Katharina Forster die Aufgaben nicht. Eingeschickt haben es nur Einige. „Ich arbeite nur eine Stunde in der Woche und das Überprüfen hätte viel länger gedauert. Allein die Vorbereitung der Aufgaben hat fast die gesamte Zeit in Anspruch genommen“, erzählt sie. Sie hätte länger gearbeitet als nötig und hätte dann mehr Geld fordern müssen. Während der Pandemie nicht wirklich eine Option. Einige Kinder haben die Werke jedoch gesammelt und beim Präsenzunterricht mitgebracht und gezeigt.

Katharina Forster unterrichtet verschiedene Altersgruppen. Mit den Kleinsten behandelt sie oft Märchen und Geschichten. Die Kinder können Illustrationen zu den Geschichten anfertigen oder sich mit den Farben beschäftigen. Farbentstehung und Mischung sind auch Teil des Kurses. Die Jugendlichen lernen Themen wie Perspektiven und die Grundlagen der Kunst. Sie arbeiten abwechselnd frei und lernen aktiv das Handwerk. Die Schüler haben zudem Mitspracherecht bei den Themen. „Das ist mir sehr wichtig“, erzählt Katharina Forster.

Arbeit als Künstlerin hat sich verändert

Die Arbeit als freie Künstlerin hat sich stark verändert. Katharina Forster kann jedoch nicht sagen, ob das an der Pandemie lag oder ob die Dinge sich nicht auch so verändert hätten. Im „Atelier Vulkanfiberfabrik“ in Werder/Havel hat sich die Fläche und die Anzahl der Künstler verdoppelt und verdreifacht.

Im ersten Lockdown gab es viel Zeit, um künstlerisch tätig zu sein. „Die freien Künstler hatten hier einen echten Luxus, da sie es lieben, frei zu arbeiten und freie Zeit zu haben“, sagt Katharina Forster. Damit die Arbeit gesehen wird, muss es jedoch Ausstellungen geben. Zwar wäre es inzwischen möglich, Ausstellungen abzuhalten, aber die Wahl bleibe jedem Künstler selbst überlassen, da es trotzdem ein gewisses Risiko sei.

Ausstellungen wurden verschoben

Katharina Forster hat bis jetzt eine große und eine eher kleine Ausstellung. Die anderen wurden alle verschoben. Ein weiteres Problem: die Inhaber der Einrichtungen wenden sich nicht an die Künstler, da auch sie nicht planen können. „Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden könnte, da niemand sagt, dass er ausstellt.“

Typisch für die Künstlerin sind Installationen, Skulpturen und Objekte, die in den Raum hinein ragen. „Ich nutze am liebsten Material, was möglichst viele Menschen kennen und auch täglich nutzen. Ich nutze das Material jedoch für Kunst. Mich interessiert es total, wie verschiedene Gesellschaften, die gleichen Probleme und Herausforderungen verschieden angehen. Bewerten sollte das niemand.“

„Kunst kann auch Kommunikation sein, beziehungsweise Kunst fordert Kommunikation heraus. Kunst ist der Ausdruck von Kreativität. Gerade in Zeiten einer Pandemie sind mich kreativ auszudrücken und das auch noch gut zu kommunizieren, sind überlebenswichtige Qualitäten“, sagt Katharina Forster zum Abschluss. Auch im Homeoffice mussten alle kreativ werden, immerhin gab es Beschränkungen. „So ist man freier, als wenn jemand anderes für einen kreativ sein muss.“

Von Julia Kazmierczak