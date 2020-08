Brandenburg/H

Das Vorhaben „Künstlertunnel“ unter dem Steintorturm geht in die nächste Runde. Dazu trafen sich am Donnerstagabend junge Kreative am historischen Bauwerk. Sie wollen erste Ideen für das Street-Art-Projekt entwickeln.

„Das Tor zur Stadt“ soll schöner werden

Das wiederum geht auf Gastronomin Tina Faßhauer zurück. Sie wünscht sich, dass endlich Schluss ist mit bröckelndem Putz und Schmierereien an Brandenburgs Sehenswürdigkeit. Faßhauer betreibt ihr Café „Wenn ich mal groß bin“ unter dem Steintorturm. Das schmuddelige Ambiente des Durchganges ist ihr dabei ein Dorn im Auge.

Anzeige

Gastronomin Tina Faßhauer betreibt ihr Café am Steintorturm. Quelle: Rüdiger Böhme

Weitere MAZ+ Artikel

Zumal der Ort soviel Potenzial hat, wie Tina Faßhauer findet. „Er ist einfach das Tor zur Stadt.“ Deswegen soll der Gang kunstvoll verschönert und zugleich zum Anziehungspunkt – auch für Touristen – werden. Ihren Vermieter und die Stadt, den Denkmalschutz und das Stadtmuseum hat die Gastronomin damit überzeugt. Wenn denn die kreativen Entwürfe zum historischen Ort passen.

Dafür zu sorgen ist nun der Part der jungen Künstler unter Federführung von Julian Zacharias, Chef des offenen Ateliers Artbox. Gemeinsam ließen die vier Kreativen dazu erst einmal die örtlichen Begebenheiten auf sich wirken.

Bögen und Schwünge als Herausforderung

„Das ist ein megacooler Spot mit viel Frequenz“, urteilt Jonathan Dasbach. Der 21-Jährige studiert Design in Dessau und ist begeistert davon, sich am Projekt zu beteiligen. „Es fühlt sich so an, als würde sich in der Stadt etwas verändern, wenn man bei so einem Wahrzeichen offen für etwas Neues ist“, sagt er.

„Ich bin aufgeregt“, gibt Franka Märtens zu. „Es ist etwas Besonderes, Teil davon zu sein, etwas für das Stadtbild zu machen“, findet die 21-jährige Kunstpädagogikstudentin

Auch Danny Prescher ist gespannt auf die Aufgabe. Zumal der 29-Jährige bisher vor allem Porträts auf Leinwand bringt. „Wände bemalt habe ich noch nicht. Das ist etwas Neues für mich.“

Graffiti-Künstler Julian Zacharias hat dagegen viel Erfahrung mit Wandgestaltung. Der Steintorturm-Gang bietet für ihn dennoch eine Herausforderung, ist er doch glatte Flächen gewohnt. „Da ist soviel von der Architektur vorgegeben mit Bögen, Schwüngen, Ecken und Kanten“, stellt er fest.

Gestaltung darf nicht „quietschbunt“ werden

Die außergewöhnliche Architektur wollen die Kreativen gezielt nutzen. Sie machen sich aber noch andere Vorgaben, um den Ansprüchen des Denkmalschutzes gerecht zu werden. „Es darf nicht quietschbunt werden“, sagt Julian Zacharias. Stattdessen sollen sich die Künstler an Beigetönen und gedeckten Farben orientieren. Außerdem ist ein Bezug zur Stadt in den Motiven gewünscht.

„Die anderen Tortürme vielleicht“, schlug Jonathan Dasbach daher spontan vor, als er seine erste Aufgabe erhält. Er wird grafische Elemente skizzieren, die die Wand als Hintergrund überziehen sollen.

„Wir brauchen auch etwas Figürliches“, meint Julian Zacharias und bringt den Waldmops ins Spiel. Franka Märtens wird sich damit auseinandersetzen, denn: „Ich mag deine süßen Figuren“, lobt Zacharias.

„Wie wäre es denn mit Loriot?“, warf in diesem Zusammenhang Danny Prescher ein. „Ja, vielleicht eine seiner Figuren, die sich von einer Ecke aus lässig das Szenario anschaut...“, reagiert der Artbox-Chef – und gibt die Aufgabe gleich an den leidenschaftlichen Porträtmaler zurück.

Es bleiben noch Hürden

In den nächsten beiden Wochen wird nun jeder der Künstler für sich allein Motive entwickeln, die sie bei einem Treffen am 8. September besprechen und zusammenführen. Ihnen ist dabei bewusst, dass sie sich vielleicht umsonst engagieren. „Selbst ein wirklich schöner Entwurf ist keine Garantie, dass wir das wirklich umsetzen dürfen“, weiß Julian Zacharias, findet aber: „Das Risiko ist es wert“.

Sie wollen alles geben, um Entwürfe zu liefern, die Denkmalschutz und Stadt gefallen. „Wir sollten uns aber als Künstler nicht verbiegen lassen“, sagt Zacharias dennoch.

Die Zustimmung der Zuständigen ist aber nicht die einzige Hürde, die es zu überwinden gilt. Denn bevor es malerisch los gehen kann, muss der bröckelnde Putz entfernt und eine saubere Grundlage geschaffen werden. Der erste Kostenvoranschlag dafür hat es in sich. Knapp 21 000 Euro sind nötig, um die Fläche fit zu machen. Hinzu kommen noch rund 3000 Euro für den Künstlerbedarf.

Tina Faßhauer hofft auf weitere Sponsoren. Denn es fehle noch einiges, um die Summe zu zusammen zu kriegen. Die Gastronomin selbst wird weiterhin von jeder verkauften Bowl in ihrem Café 50 Cent für die Aktion zurücklegen.

Von Antje Preuschoff