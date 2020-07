Kreative Polizisten sichern offenen Gully

Brandenburg/H

Man muss sich nur zu helfen wissen: Eine ungewöhnliche Lösung für ein leider bekanntes Problem haben Streifenbeamte während eines Einsatzes in der Nacht zum Dienstag gefunden, berichtet Michael Tarnert, der derzeit in Kirchmöser seinen Urlaub verbringt.

Gefahr für Verkehrsteilnehmer

So sei die Streife zu einem offenen Gully gerufen worden, der eine potentielle Gefährdung des Straßenverkehrs ist. Offensichtlich war der Deckel geklaut oder ins Wasser geworfen worden. „Der oder die Unbekannten entfernten ein Ablaufgitter aus der Fahrbahn, so dass ein Loch in der Größe von 20 x 40 Zentimetern entstand. Glücklicherweise ist kein Fußgänger oder Fahrradfahrer in dieses hinein geraten, da sonst mit schweren Verletzungen zu rechnen gewesen wäre“, sagt Polizeisprecher Oliver Bergholz.

Walnussbaum leistet gute Dienste

Vom kommunalen Bauhof war gegen 23 Uhr wohl niemand erreichbar und einen Ersatzdeckel haben auch die Polizisten nicht im Kofferraum.

Aber sie fanden eine andere Lösung: Sie nahmen ein paar lange und begrünte Zweige eines Walnuss-Baums, steckten diese in die Öffnung und umwickelten sie mit Polizei-Absperrband, um sie noch besser sichtbar zu machen.

Anzeige gegen Unbekannt

Hätten sie einen normalen rot-weiß-geringelten Verkehrskegel aufgestellt, wäre dieser womöglich auch gestohlen oder ins Wasser geworfen worden.

Zudem informierten die Beamten das gemeinsam mit der Kommune betriebene Sicherheitszentrum und nahmen eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf.

Bereitschaft in der Verwaltung

In der Verwaltung wäre sehr wohl jemand zu erreichen gewesen, sagt der kommunale Brücken- und Straßenexperte Peter Reck. „Ich selbst hatte Bereitschaft für solche Notfälle an diesem Abend. Wir sind vier Kollegen, die sich gegenseitig abwechseln.“

Im städtischen Bauhof gebe es einen kleinen Vorrat an Ersatz-Gullydeckeln. Engpässe gebe es nur, wenn selten verwendete Exemplare von Regenwasser-Einläufen verbaut wurden. Es gebe eine bunte Vielfalt in der Stadt.

Bis zu 20 Diebstähle im Jahr

Nach Auskunft von René Urbanski vonm Bauhof kann man von mindestens 20 verschwundenen Ablauf-Rosten pro Jahr ausgehen. Ob die nun auf dem Schrottplatz gewinnbringend veräußert wurden oder nur aus Schabernack in die Gewässer geworfen wurden lässt sich nicht sagen. Es ist auch unterschiedlich in den einzelnen Stadt- und Ortsteilen zu vermerken. Auch die Anzahl schwankt zwischen einem und bis zu acht Deckeln.

