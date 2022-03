Ragösen

Gleich im ersten Jahr bekam es Silvia Wernitz (62) mit der Rinderseuche BSE zu tun. Als die Hysterie um sich griff, war sie als Krisenmanagerin gefragt. Dann schlug der von der Industrie verursachte Skandal um Käseimitate auf die Landwirtschaft zurück. Wieder musste die Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark (KBV) die Branche in Schutz nehmen. Sie hat erlebt, dass Bauern ihre Milch aus Protest gegen Billigpreise auf den Acker schütteten, sah abgesoffene Felder, verdorrtes Getreide und Traktor-Demos.

Landwirtschaft vor Wandel

Geflügelpest, Massentierhaltung, Nitratbelastung und Insektensterben. Die Landwirtschaft als Spielfeld für Kampagnen. Für die Golzowerin gab es kein Jahr, wo den rund 500 Mitgliedern des KBV nicht der Rücken freigehalten werden musste. „Klar war aber auch, dass die mittelmärkische Landwirtschaft vor einem Wandel steht. Wetterextreme, gesetzliche Vorgaben und ein verändertes Verbraucherverhalten sind Herausforderungen, denen sich unsere Tierhalter und Pflanzenbauer stellen müssen“, meint Silvia Wernitz gegenüber der MAZ. Die Umwälzungen in der Agrarwirtschaft wird sie künftig nicht mehr als Geschäftsführerin des KBV begleiten.

Silvia Wernitz bei der Eröffnung der einwöchigen Präsentation des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark zur Buga 2015 auf dem Packhofgelände in Brandenburg. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach 21 Jahren als hauptamtliche Mitarbeiterin der berufsständischen Interessenvertretung, davon die letztenzwölf Jahre als Chefin der Geschäftsstelle in Ragösen, geht Silvia Wernitz nun in den wohlverdienten Ruhestand. „Mit einem komischen Gefühl. Denn die vielen Partner und Mitglieder des Kreisbauernverbandes sind mir in der langen Zeit sehr ans Herz gewachsen“, so die scheidende Geschäftsführerin. Langeweile wird sie in Zukunft sicher nicht plagen. Mit ihrem Mann kümmert sie sich um Haus, Hof und Grundstück in Golzow. Tiere sind zu versorgen. Drei Enkel gibt es in der Familie. Außerdem bleibt Silvia Wernitz dem Ehrenamt treu. Sie gehört der Ortsgruppe der Landfrauen an, will die Seniorenarbeit ankurbeln. Als Geschäftsführerin der Kreistagsfraktion Freie Wähler/Freie Bürger und Bauern behält sie ihren Draht zur Kreispolitik.

Bauernverband will Identität stiften

Was sich die scheidende Geschäftsführerin für die Zukunft wünscht? „Die Landwirtschaft befindet sich in schwierigen Zeiten. Die große Politik können wir in Potsdam-Mittelmark nicht ändern, aber der Kreisbauernverband kann Identität stiften. Statt die Bauern als Ausbeuter der Natur an den Pranger zu stellen, wünsche ich mir, dass fair und sachlich mit der Landwirtschaft umgegangen wird. Vor lauter gesetzlicher Vorgaben, kommt die Branche nicht mehr zum Luft holen,“ so die gebürtige Thüringerin, die ihre Eltern im eigenen Haus aufgenommen hat.

Nachfolger aus Schwielowsee

Mit ihrem letzten Arbeitstag am 28. Februar hat Silvia Wernitz, die vor zwölf Jahren die Geschäftsführung von Eberhard Schulze aus Grebs übernahm, den Staffelstab endgültig an ihren Nachfolger übergeben. Rechte Hand vom Kreisvorsitzenden Jens Schreinicke und Organisator der Verbandsarbeit ist der aus Schwielowsee stammende Tino Erstling (47). Der promovierte Politikwissenschaftler war zuletzt zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Brandenburger Landesbauernverbandes. Nach seinem Studium in Potsdam war er für mehrere Verbände tätig, darunter auch für den Landesjagdverband.

Tino Erstling kam über die Jagd zur Landwirtschaft. Er hat die Geschäftsführung des Kreisbauernverbandes Potsdam-Mittelmark übernommen. Quelle: Julian Stähle

„Ich bin über die Jagd zur Landwirtschaft gekommen. Als Kreisgeschäftsführer freue ich mich auf viele Begegnungen mit dem Berufsstand. Auf dieser Ebene sind die Probleme der Branche greifbarer und anschaulicher als aus Landessicht“, sagte Erstling der MAZ. Er möchte sich unter anderem verstärkt für die Außendarstellung des KBV engagieren. Wichtig sei ihm auch der persönliche Kontakt zu den Mitgliedern, der in Potsdam-Mittelmark traditionell hochgehalten wird.

Kreiserntefest in Raben

In den nächsten Wochen sind viele Kennenlern-Runden vorgesehen. Auch die Vorbereitungen für das Kreiserntefest 2022 laufen langsam an. In diesem Jahr hat der Fläming-Ort Raben den Zuschlag erhalten. Erstling kennt natürlich ebenso die Probleme, vor denen die mittelmärkischen Bauern in diesem Jahr stehen: „Mit den Preissteigerungen bei Dünger, Betriebsmitteln und Maschinen werden die Rahmenbedingungen nicht besser.“ Erstling sieht sich deshalb auch als Mittler und Mutmacher in schwierigen Zeiten.

Von Frank Bürstenbinder