Krematorium Brandenburg an der Havel: die Begleiter auf dem letzten Weg

Brandenburg/H

Ute Walkusch ist Kremationstechnikerin im Krematorium Brandenburg an der Havel. Gemeinsam mit ihren Ehemann Gregor Walkusch leitet sie das Unternehmen Feuerbestattungen Brandenburg am Nordhang des Marienbergs. Jeden Tag wird sie mit dem Thema Tod konfrontiert. Aber wie geht sie damit um?

Ute Walkusch stammt aus einer Bestatter-Familie, mit dem Thema „Tod“ wurde sie also schon früh konfrontiert. Dabei hielt ihr Vater sie noch mehr aus der Arbeit heraus als ihren Bruder. Dieser übernahm nach dem Tod des Vaters auch den Betrieb.

Wann Ute Walkusch zum ersten Mal einen Toten gesehen hat, weiß sie nicht mehr. „Ich war definitiv ein Kind“, bestätigt sie. Bei Aufbahrungen durfte sie die Kerzen auspusten. Die Toten hat sie dabei gar nicht so bewusst wahrgenommen.

Zur Galerie Ute Walkusch arbeitet als Kremationstechnikerin im Krematorium Brandenburg an der Havel. Gemeinsam mit ihrem Ehemann leitet sie die Feuerbestattungen. Sie berichtet der MAZ über ihren Alltag.

Der Familienbetrieb befand sich in Schleswig-Holstein. Dort begann sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester und arbeitete anschließend in einem ambulanten Pflegedienst, den sie leitete und mit aufgebaut hatte. Über ihren Bruder hat sie schließlich ihren heutigen Ehemann kennengelernt. Gregor Walkusch war stellvertretender Betriebsleiter im Krematorium Stade.

Im Jahr 2007 erhielt Gregor Walkusch das Angebot, als Betriebsleiter für das Krematorium Brandenburg an der Havel zu arbeiten. Das im Jahre 1927 erbaute Krematorium war ein Jahr zuvor privatisiert worden.

Umzug nach Brandenburg an der Havel für die Liebe

Für Ute Walkusch und ihren Mann bedeutete seine neue Arbeit in Brandenburg eine Fernbeziehung. Die beiden sahen sich nur am Wochenende. Bis 2011: Da erhielt auch Ute Walkusch das Angebot vom Geschäftsführer des Krematoriums, in dem Betrieb zu arbeiten.

Sie konnte mit ihrem Mann in die Wohnung über den Büroräumlichkeiten ziehen. Dort wohnen sie heute noch. „Ich kenne sonst niemanden, der in einem Krematorium wohnt“, scherzt Ute Walkusch.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch ihre Arbeit als Krankenschwester und als Kind einer Bestatter-Familie, war das Thema nichts neues für die heute 57-Jährige. „Die Arbeit hat mich nicht abgeschreckt.“

Für den neuen Job hat sie allerdings noch einmal die Schulbank gedrückt und sich zur Kremationstechnikerin ausbilden lassen.

Vergossene Tränen trotz professioneller Distanz

Auch wenn sie von kleinauf mit dem Thema vertraut ist, abgebrüht ist sie nicht: „Es bewegt mich natürlich.“ Trotzdem muss man als Arbeiter im Krematorium immer eine gewisse Distanz bewahren. Die Toten bleiben in der Regel drei Tage im Krematorium. Gerade, wenn ein Baby oder Kind dabei ist „dann zerreißt es einen auch“. Ute Walkusch versucht die Dinge immer ein wenig positiv zu sehen: „Wir können durch unsere Arbeit eine Menge für die Menschen tun.“ Das Motto ihres Gregor: „Wenn mich nichts mehr bewegt und nichts mehr rührt, dann habe ich den falschen Job.“

Ein Fall ging Ute Walkusch besonders nahe. Eine Mutter musste ihr Baby bestatten und weinte die ganze Zeit am Sarg. Ute Walkusch stand daneben und wartete auf das Zeichen der Mutter, um dem Techniker Bescheid zu geben, mit der Kremierung zu beginnen. Als sie schließlich dazu bereit war, das Baby dem Feuer zu übergeben, war es auch um Ute Walkuschs Fassung geschehen.

Während der Verbrennung bleiben Metalle, wie künstliche Gelenke, erhalten. Diese sammelt das Krematorium und gibt sie zum Recyceln. Die Metalle sind wertvoll und das Krematorium erhält Geld dafür. Dieses Geld spenden Walkuschs an verschiedene Organisation.

Diese Metallimplantate bleiben bei der Verbrennung übrig. Quelle: Julia Kazmierczak

Der Tod ist kein Tabu-Thema mehr

Das Krematorium bietet im Normalfall auch Führungen durch das Gebäude an. Aufgrund von Corona gibt diese Runden nur selten. Sie werden regelmäßig von Krankenpflegeschulen, Hospizgruppen und Rettungssanitätern besucht. Auch die Azubis der Schornsteinfeger kommen vorbei, um sich die Filtertechnik anzuschauen.

Auch Menschen, die sich für Denkmäler interessieren, kommen vorbei oder Angehörige eines Verstorbenen, die den letzten Weg nachvollziehen wollen.

Der Haupteingang des Krematorium Brandenburg. Quelle: Feuerbestattungen Brandenburg

„Transparenz ist ganz wichtig, auch um Menschen die Angst zu nehmen“, sagt Ute Walkusch. Für viele Besucher sei es eine Erleichterung zu sehen. wie hell und freundlich das Krematorium im Inneren ist. „Wir möchte die Trauerkultur stärken „, sagt Ute Walkusch, „und die Menschen auch ermutigen, bei der Einäscherung dabei zu sein“.

Von Julia Kazmierczak