Kreuzträger für Karfreitagsprozession nach Golzow gesucht

Golzow

Zum Osterfest hat die Kirchengemeinde Golzow-Planebruch schweißtreibende Ehrenämter zu vergeben. Gesucht werden Männer, die bei der Karfreitagsprozession am 2. April drei Kreuze tragen wollen. „Drei Kreuze standen auf dem Berg Golgatha vor den Toren Jerusalems als Christus gekreuzigt worden ist. Auf drei Wegen sollen deshalb drei Kreuze am Karfreitag zum Kirchberg in Golzow gelangen“, sagte Pfarrer Oliver Notzke der MAZ. Natürlich dürfen sich auch Frauen, die sich die Mühe zutrauen, im Golzower Pfarramt anmelden. Nächste Woche werden die Holzstangen im Kirchenforst geschlagen. Diese bringen naturgemäß einige Kilo an Gewicht mit.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu zweit ein Kreuz

Es gibt drei Routen: Von Reckahn über Krahne, Grüneiche und Pernitz. Außerdem von Lucksfleiß über Hammerdamm und Königsberg. Und auf dem dritten Weg von Freienthal über Damelang, Cammer und Oberjünne zum Kirchberg nach Golzow. „Dafür brauchen wir Unterstützer, die jeweils zu zweit einen Kilometer lang ein Kreuz tragen. Dann erfolgt die Ablösung“, erklärt Notzke. In jedem Ort sollen die Glocken die Kreuzträger begrüßen. Ein Versorgungsteam wird die Männer mit Getränken versorgen. An den Kirchen und Dorfplätzen gibt es kurze Pausen und Andachten. In Golzow auf dem Kirchberg wird die Prozession gegen 15 Uhr, der Todesstunde von Jesus, enden. Wer sich vorstellen kann, einen Teil dieser Strecke ein Kreuz zu tragen, sollte sich bis zum 20. März unter der Telefonnummer 0173/346 00 07 anmelden.

Ostern auf Youtube

Coronabedingt steht fest, dass die Kirchengemeinde Golzow-Planetal keinen Festgottesdienst feiern wird. Dennoch wird Ostern für die Christen nicht ausfallen. „Wir erstellen einen Videogottesdienst auf DVD und auf Youtube. Für die Produktion werden noch Musiker gesucht“, so Pfarrer Notzke. Alle Hoffnungen richten sich auf eine weitere Entspannung der Infektionslage. So ist im Sommer ein Tauf-Fest geplant. Im Pfarrgarten soll ein Zelt für einen Gottesdienst aufgebaut werden. Dann werden die Täuflinge in der Plane getauft. Notzkes großer Wunsch: „Danach besteht hoffentlich Gelegenheit zum Austausch, Feiern und Beisammensein.“

Von Frank Bürstenbinder