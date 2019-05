Paterdamm

Darauf haben viele Menschen gewartet: Nach neun Monaten Vollsperrung ist die Kreuzung der Bundesstraße 102 zur Landesstraße 88 bei Paterdamm ab Freitag wieder offen. Das teilt der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg mit. Schon am Donnerstag ist die Ampel an dem Knotenpunkt in Betrieb gegangen, am Mittwoch lief sie auf Probebetrieb.

Damit ist die wichtige Verbindung nach Lehnin nach einem Dreivierteljahr wieder passierbar. Seit dem 25. September galt die Sperrung. Gleichzeitig ist die Umleitungsstrecke über Rietz ab Freitag nicht mehr nötig. Für hunderte Autofahrer ist das eine gute Nachricht, ebenso für Gewerbetreibende in Prütze, Grebs und Netzen.

Die L 88 ist seit September Richtung Bundesstraße 102 gesperrt. Quelle: Marion von Imhoff

Daniela Born betreibt an der Prützker Ortsdurchfahrt einen Friseurladen. „Wunderbar!“, ruft sie aus, als sie von der Freigabe der Kreuzung am Freitag erfährt. „Ich bin aus Krahne und musste bisher immer einen großen Umweg nach Hause in Kauf nehmen. Und auch für die Kunden ist wieder leichter, zu uns zu kommen.“ Daher begrüße sie die Freigabe aus privater und geschäftlicher Sicht.

Die Ruhe ist damit auch vorbei

Das Ehepaar Ring dagegen ist in seiner Meinung etwas gespalten: „Es war auch schön ruhig mit der Vollsperrung“, sagt Ingrid Ring. „Aber wir mussten für unsere Einkäufe ganz schöne Umwege fahren. Das war eine Kurverei!“, so die 69-Jährige. „Aber jetzt haben wir es überstanden!“ Ihr 71-jähriger Ehemann sieht nur Vorteile, merkt aber kritisch an: „Die Kreuzung hätten sie ja schon eher öffnen können.“

Nach Angaben von Irina Lorz, Sachgebietsleiterin Bauvorbereitung und Bauüberwachung West beim Landesbetrieb, ist die Arbeitsgemeinschaft Matthäi-Oevermann am Donnerstag noch mit Fräsarbeiten am Kreuzungsbereich beschäftigt.

Vier Wochen früher fertig

Ende Juli, Anfang August soll die neue Bundesstraße 102 mit einem offiziellen Festakt feierlich eröffnet werden. Es sind noch Restarbeiten bis dahin offen. Fertig ist die neue Trasse damit nach Angaben von Irina Lorz rund vier Wochen vor dem vertraglich vereinbarten Termin.

Von Marion von Imhoff