Brandenburg/H

Die Hilfsbereitschaft für Menschen in der Ukraine und Flüchtlinge vor dem Krieg ist auch in Brandenburg an der Havel groß. An diesem Donnerstag hat sich im Altstädtischen Rathaus der „Koordinierungskreis Team Brandenburg an der Havel“ gegründet.

Zwölf Brandenburger wollen mit Oberbürgermeister Steffen Scheller die verschiedenen stadtweiten Hilfsaktionen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine besser vernetzen und koordinieren.

„Wir wollen kein ehrenamtliches Engagement ersetzen und auch niemanden ausgrenzen“, betont Scheller im Anschluss an den Auftakt, dem wöchentliche Treffen immer donnerstags folgen sollen. Vielmehr sei dem Team daran gelegen, das bestehende Engagement zu ergänzen“,

Organisiert von DRK-Kreisgeschäftsführer Andreas Griebel wird nun eine Plattform geschaffen für den Austausch von Initiativen und Aktionen. Im Hinblick auf die Spenden und die Spendenbereitschaft geht es auch darum aufzuzeigen, „was ist aktuell sinnvoll und was macht gerade keinen Sinn“, erklärt Griebel.

Damit die Menschen in der Ukraine bekommen, was sie wirklich am dringendsten brauchen: Medikamente, medizinische Hilfsmittel, Hygieneartikel, Essen und Trinken, wie Stadtverordnetenvorsteher Walter Paaschen ausführt. Kleidung und Kuscheltiere gehörten nicht so sehr zum aktuellen Bedarf.

Die erste Hilfslieferung des Städtischen Klinikums Brandenburg ist in Odessa angekommen. Quelle: Klinikum Brandenburg

„Team Brandenburg an der Havel“ möchte die vom Klinikum angestoßene Spendensammlung gemeinsam mit anderen seriösen Brandenburger Spendeninitiativen weiterführen.

Das Konto besteht weiterhin, alle Spender können für sich unter „Spendenzweck“ festlegen, welcher Hilfsinitiative ihr Beitrag zugutekommen soll: Empfänger: Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH; IBAN: DE47 3606 0295 1006 0370 18, Bank: Bank im Bistum Essen..

Für den ersten Spendentransport zu den kriegsgebeutelten Menschen in Odessa wurden rund 275.000 Euro gesammelt. Weitere Transporte sollen folgen. Die Kontoverbindung für diesen und auch für andere von Brandenburg an der Havel ausgehende Zwecke lautet:

206 Menschen, die in jüngster Zeit aus der Ukraine geflüchtet sind, leben inzwischen in den beiden Unterkünften in der Fläming- und in der Upstallstraße. Wie viele Ukrainer zusätzlich Unterkunft gefunden haben bei Privatleuten in Brandenburg an der Havel, vermag die Verwaltung derzeit nicht abzuschätzen.

Doch auch wer als Kriegsflüchtling bei Privatleuten untergekommen ist, kann für seinen Lebensunterhalt staatliche Hilfe erhalten, wenn er oder sie sich meldet, betont der Oberbürgermeister.

Ukrainer sehen sich bei ihrer Ankunft am 3. März im Wohnheim in der Upstallstraße um. Quelle: André Großmann

Scheller berichtet, dass die Stadt gerade die Wohnheimplätze in der Stadt ausweitet. Aktuell gibt es in der Flämingstraße noch acht und in der Upstallstraße noch 70 freie Plätze. Diese werden gerade mit Möbel soweit ausgestattet.

Die Stadt hat laut Scheller 500 Feldbetten bestellt, die in Kürze geliefert werden. In der Flämingstraße geht die vierte Etage in Betrieb und erhöht die Kapazität um weitere 50 Plätze auf 279.

Der dritte Wohnblock in der Upstallstraße, der sich in Privateigentum befindet, wird derzeit ebenfalls für eine Belegung baulich vorbereitet. Die Verwaltung führe entsprechende Gespräche mit dem Eigentümer.

Lob für die privaten Fahrer der ukrainischen Flüchtlinge

Einstige Flüchtlingsunterkünfte stehen nicht mehr zur Verfügung. Die Hafenstraße 24 in Kirchmöser dient inzwischen als Depot für Museumsgüter, in die die Fohrder Landstraße ist das Technische Hilfswerk mit seinem Ausbildungsstandort eingezogen.

Ausdrücklich lobt der Oberbürgermeister für sein gesamtes Hilfsteam diejenigen Brandenburger, die an die ukrainische Grenze fahren, um dort Flüchtlinge einsteigen zu lassen, um sie in Sicherheit zu bringen.

Scheller weiß von solchen Helfern, die sogar die Wünsche erfüllt haben und lange Wege in Kauf genommen haben, wenn die betreffenden Ukrainer gar nicht nach Brandenburg an der Havel wollten, sondern beispielsweise nach Dresden, Berlin oder Hannover.

Wohnheime benötigen kurzen Hinweis

Wenn jemand in privater Initiative Menschen aus der Ukraine nach Brandenburg an der Havel bringt, wären die Sozialverwaltung und die beiden Gemeinschaftsunterkünfte dankbar für einen Hinweis, um die Unterbringung dann auch sicherzustellen. Die Kontaktnummern finden sich auf der Internetseite der Stadt.

Von Jürgen Lauterbach