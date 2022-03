Schmergow

Am Sonntag hat Riccardo Köhler 20 Bouletten gebraten. Am Montag gehörten die Fleischklopse des ehemaligen Berufskraftfahrers aus Nahmitz, so wie gekochte Eier, Äpfel und belegte Brote, zur Marschverpflegung von vier Männern, die sich vom mittelmärkischen Schmergow ins ostpolnische Chelm aufmachten.840 Kilometer hin – und zurück. An Bord der beiden Anhängergespanne rund drei Tonnen Spendengüter, die am Dienstagvormittag am Bestimmungsort entladen werden sollen.

Auch die Bollerwagen müssen mit. Quelle: Frank Bürstenbinder

Neben Köhler gehören Richard Böhle und André Lange aus Schmergow sowie Peter Fritz aus Biesdorf zum Team der Freiwilligen, die den weiten Weg nach Osten auf sich nehmen. „Wir hoffen, dass wir gut durchkommen. Für die Menschen in der Ukraine verschlechtert sich die Lage täglich. Deshalb fühlen wir uns mit der Hilfsaktion nur bestätigt“, sagte Böhle der MAZ. Der freiwillige Feuerwehrmann gehörte zu den Initiatoren der Aktion, die von einer überwältigenden Spendenwelle in der Region getragen wird.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf freie Fahrt hoffen die Initiatoren des Hilfstransports. Quelle: Frank Bürstenbinder

Ein letzter Blick auf die Reifen. Noch einmal die Anhängerkupplung gecheckt. Navi an- und los! Keiner von den Männern weiß, was sie erwarten wird. Vor allem eine lange Autobahnfahrt. Größtes Problem ist der Sprit. Die explodierenden Preise kommen für die Hilfstransporte zur Unzeit. „Die Autos sind deshalb nicht vollgetankt. Die Reservekanister sind leer. Wir werden polnische Tankstellen anfahren“, steht für Transportleiter Böhle fest. Bei der Bezahlung helfen Geldspenden, die extra für den Diesel eingegangen sind. Ob sich Gerüchte, wonach manche Tankstellen im Nachbarland nur noch 50 Liter abgeben, bewahrheiten, wird sich erst noch herausstellen. Bei der großen Anhängerlast lassen sich mehrere Nachfüllungen nicht vermeiden.

Umladen in Chelm

An Bord der Anhänger, die von zwei kräftigen SUV gezogen werden, befinden sich allein über 500 Kilo Medikamente, die noch am späten Montagabend nach der Ankunft in Chelm weiter in die Ukraine transportiert werden sollen. Alle andere Sachen werden von Partnerorganisationen nach Produktarten sortiert und weiterverteilt. Der Schmergower Hilfstransport arbeitet mit der Union Aktivist aus Wolodymyr zusammen - eine ukrainische Stadt (38 000) Einwohner unweit der polnischen Grenze.

Alle Pakete sind beschriftet. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Selbst in die Ukraine zu fahren, kommt für uns nicht infrage. Viel zu gefährlich. Die Lage kann sich stündlich ändern“, so Böhle. Sein Aufruf für einen Hilfstransport löste eine ungeahnte Welle der Spendenbereitschaft aus. Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel, Decken und Verbandsmaterial sind nicht nur aus Groß Kreutz (Havel). Spenden kamen aus Kloster Lehnin, Werder, Potsdam, Berlin und sogar aus anderen Bundesländern. Weil Böhle viele Jahre in Aachen lebte, kamen über Netzwerke auch dort große Mengen von Gütern zusammen, die Böhle persönlich zusammen mit seiner Lebensgefährtin Jaqueline Tahlbach nach Schmergow überführte.

Vor dem Verladen werden die Pakete sortiert. Quelle: Privat

Einen ganzen Tag waren elf Männer und Frauen auf dem Hof von Ortsvorsteher Reinhard Keding im Vorfeld damit beschäftig, die Spendenmassen zu sortieren und Paketlisten zu schreiben. „Die Hilfe aus der Einwohnerschaft war einfach großartig. Mein Dank gilt an alle, die sich eingebracht haben“, sagte Keding der MAZ. Nicht alle Sachen sind für Menschen auf der Flucht geeignet. Deshalb werden vor allem Spielzeug, Textilien und andere Gebrauchsgegenstände für Flüchtlinge aufgehoben, die in der Region eine vorübergehende Unterkunft finden werden. Das Fahrerteam wird in der Nacht zum Mittwoch zurückerwartet. Bis dahin sollten Riccardo Köhlers Bouletten reichen.

Von Frank Bürstenbinder