Am 21. Februar hat sich Tatiana Taftai (40) aus Kiew mit ihren Freundinnen im sozialen Netzwerk übers Stricken ausgetauscht – als „Beruhigungsmittel“, wie sie schreibt.

Das war drei Tage vor Putins Krieg gegen die Ukraine, der Menschen tötet, gewaltige Schäden anrichtet und Familien zerreißt, die sich nichts sehnlicher wünschen, als in Frieden zu leben. So wie Mischa und Tatiana Taftai aus Kiew.

Das Paar hatte vor knapp fünf Jahren schon einmal Hilfe in Brandenburg an der Havel gesucht und gefunden. Jetzt müssen sie, wie Millionen ihrer Landsleute, mit einem gewaltigen Krieg umgehen. Der Mann ist in der Ukraine zurückgeblieben, die Frau mit den Kindern hat sich bis Berlin durchgeschlagen.

Verbunden mit Brandenburg an der Havel

Das Schicksal der Familie Taftai aus der Ukraine bewegte seinerzeit Menschen in Brandenburg an der Havel. Denn deren kleine Tochter ist schwerstkrank, als die Eltern im Sommer 2017 nach Brandenburg an der Havel, um in der Fachklinik in Hohenstücken Hilfe zu finden.

Die Brandenburger Klinik hatte man ihnen empfohlen, denn dort sind die Ärzte und Therapeuten auf Kinder mit schweren neurologischen Störungen spezialisiert.

Die beiden Ukrainer schöpften Hoffnung und stellten auch einige Fortschritte bei ihrem Kind fest. Doch im März 2019 starb die Kleine, sie war nicht einmal drei Jahre alt geworden. Tatiana (40) und ihr acht Jahre älterer Mann engagieren sich trotzdem weiter für Familien mit schwerkranken Kindern.

Familie aus Kiew mit zwei kleinen Söhnen

Das sympathische Paar aus Kiew hat inzwischen noch zwei Söhne bekommen, Bohdan ist drei Jahre alt, Daniyl zehn Monate. Die Familie hat sich einige Tage nach Kriegsausbruch entschlossen, die Heimatstadt Kiew zu verlassen und die Kinder in Sicherheit zu bringen.

Mischa und Tatiana Taftai aus Kiew wollen mit ihren kleinen Söhnen nichts anderes als Frieden. Inzwischen ist die einst so glückliche Familie zerrissen. Die Mutter ist mit den Kindern derzeit in Berlin und will weiterfahren nach Spanien. Der Familienvater ist in der Ukraine zurückgeblieben und meldet sich bei den Militärbehörden. Quelle: Privat

Mischa Taftai ist IT-Manager in der Ukraine. Er hat sich hinters Steuer gesetzt und ist mit seiner Familie sowie einer Mutter mit zwei weiteren Kindern in Richtung Polen. In vier Tagen haben sie sich bis zur polnischen Grenze durchgeschlagen.

Der Mann bleibt in der Ukraine zurück

In jeder Stadt auf dem Weg bereiteten sich Menschen auf den Kampf vor gegen den „terroristischen Staat“, wie der Familienvater der MAZ schreibt. „Wir werden alles tun, was wir können, um in einem friedlichen Land zu leben, unsere Soldaten sind stark und motiviert“, fügt er hinzu.

Der Mann aus Kiew will sich bei den Militärbehörden in Lviv (Lemberg) melden. Er freut sich über die große Unterstützung der Welt für sein Land und dessen Bewohner. Während er zurückbleibt, fährt seine Familie weiter in Richtung Westen.

Tatiana und die anderen haben einige Tage in Polen verbracht, um sich mal etwas auszuruhen. Das Ziel der Flucht soll Spanien sein, wo Freunde leben. An diesem Sonntag sind die geflüchteten Kiewer in Warschau gewesen.

Über Lviv nach Warschau und Berlin

Inzwischen sind sie erschöpft in Berlin angekommen und in der Wohnung von Freunden aufgenommen worden. Mit der Weiterreise warten sie, bis Mischas ältere Schwester aus Polen nachgekommen ist.

Tatiana Taftai ist auch innerlich zerrissen. Ihre Mutter kommt aus Moskau, der Vater ist Ukrainer. Seit ihrer Kindheit spricht sie Russisch wie ihre Muttersprache. „Und jetzt ist das ein Schmerz, weil Männer, Frauen und Kinder sterben“, schreibt sie am vergangenen Mittwoch auf Facebook.

Familien mit behinderten Kindern in der Falle

Ihre Gedanken sind bei den Familien mit behinderten und schwerkranken Kindern, die in der Falle sitzen, die ihr Land nur unter sehr erschwerten Bedingungen verlassen könne. Ihr Handy laufe daher über vor Nachrichten von Müttern aus der ganzen Ukraine. Tatiana Taftai: „Das ist ein Albtraum. Wir sind Flüchtlinge im eigenen Land.“

Noch auf der Reise weist sie auf die hilfsbedürftige Mutter eines schwer kranken Jungen im Dorf Drabove-Baryatinsk hin, für den sie kein Insulin mehr bekommt.

Menschen verstecken sich vor dem russischen Artilleriebeschuss in einem Schulkeller im Dorf Horenka in der Nähe von Kiew. Quelle: Efrem Lukatsky/dpa

Außerdem macht die Mutter anderen Müttern Mut, das Land im Krieg zu verlassen. „Unsere Soldaten werden es leichter haben, uns ohne Frauen und Kinder zu schützen“, schreibt sie. Sie seien ruhiger und selbstbewusster, wenn sie ihre Lieben an einem sicheren Ort wissen. Ihr Appell untermauert sie mit den Worten: „Die Westukraine und die Europäische Union sind offen.“

Gute Erfahrungen in Polen

Nach ihrer Erfahrung sind die Polen sehr hilfsbereit. Sie versorgen die Ukrainer nicht nur mit Essen und Trinken, sondern stellen auch Dokumente aus wie Reisepass und Geburtsurkunden für die Kinder. Außerdem könne man europaweit geltende kostenlose Kfz-Versicherungen erhalten.

Tatiana warnt ihre Landsleute vor Desinformationen. Ihre dringende Aufforderung: „Wenn sie neben dir angefangen haben zu schießen, wird es Zeit. Holt die Babys raus“! Sie weist auch auf Freiwillige in Deutschland hin, die helfen können, nach Deutschland zu kommen und eine Unterkunft zu finden.

Kriegsreporter der Kyiv Independent

Ihr Ehemann hält sich inzwischen etwas zurück mit öffentlichen Informationen. Er empfiehlt, Illia Ponomarenko und seinen aktuellen Meldungen zu folgen, also dem Kriegsreporter der in englischer Sprache erscheinenden Tageszeitung Kyiv Independent.

Von Jürgen Lauterbach