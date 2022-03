Brandenburg/H

Der Krieg gegen die Ukraine hat das Leben der 25-jährigen Maria und ihrer kleinen Familie verändert. Sie und über 100 andere Flüchtlinge haben ihre Heimat verlassen und sind am Mittwochabend in Brandenburg an der Havel angekommen. Hier leben sie vorerst im eigens hergerichteten Wohnheim in der Upstallstraße.

Als die neuen Gäste nach langer Reise aus dem Bus ansteigen und in Brandenburg ankommen, haben sie unterschiedliche Gefühle. Zwischen Angst, Erschöpfung und Ungewissheit mischen sich auch Erleichterung und Freude. Denn sie lächelt als sie ihre zwei Jahre alte Tochter Lilia auf dem Arm hält. Die Ukrainerin aus der Nähe von Kiew hat direkt erlebt, wie Sirenen als Warnung vor dem Bombenangriff heulten und Raketen in der Stadt einschlugen. Sie hat sich daraufhin entschieden, das Kriegsgebiet mit ihrem kleinen Mädchen und Ehemann Huthaifa zu verlassen.

Zur Galerie Mehr als 100 Ukrainer sind vor dem Krieg in ihrem Land geflohen und leben jetzt im Wohnheim in der Upstallstraße. Die MAZ zeigt Bilder von ihrer Ankunft.

Dem Krieg entkommen

Als Maria und andere Ukrainer aus dem Bus steigen, bildet sich eine Menschenmenge, viele von ihnen brauchen eine Pause und etwas zu essen. Der CDU-Kommunalpolitiker Waldemar Bauer sieht den Ukrainern die Strapazen an. Der Mann mit kasachischen Wurzeln übersetzt für die Gäste und zeigt ihnen erst mal die Zimmer im Wohnheim. „Die Kinder und Familien sind von der langen Reise erschöpft. Sie müssen jetzt erst mal zur Ruhe kommen und etwas schlafen“, sagt er.

Hilfe der Stadt

In Haus 63 und 64 beginnt die Suche nach einem Zimmer, für die oft nur Sekunden bleiben. Mittendrin kümmert sich die 64-Jährige Ute Kriegerke wie eine Mutter um jeden Gast und beruhigt die Lage. Sie und ihre acht Kollegen vom Verein Soziale Arbeit Mittelmark (SAM) haben die Räume vorbereitet, Betten bezogen, Tische gedeckt, Brot, Butter, Marmelade und Milch gekauft. Die Ankunft der Ukrainer ist für das Team des Wohnheims eine Herausforderung, die sie so noch nicht kennen. „Wir brauchen dringend noch 20 Waschmaschinen und 30 Elektroherde“, sagt Ute Kriegerke der MAZ bei der Begehung des Heims.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) sichert sofort seine Hilfe zu. Mitarbeiter der Fachgruppe Soziales und Wohnen haben für 20.000 Euro die Elektrogeräte bestellt, eine Fachfirma kümmert sich später um die Anschlüsse. Mitarbeiter der JVA, vom Klinikum, der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks (THW) und private Spender wie Hausärztin Mina Stoyanova vom Medizin- und Schulungszentrum (MSZ) bringen und senden neue Hilfsgüter. „Die Hilfsbereitschaft in Brandenburg an der Havel ist einfach der Hammer“, sagt Wohnheimleiter Gunnar Wildemann.

Lesen Sie auch: Putins Krieg: Das ist in der Nacht passiert – ein Überblick

Was noch fehlt

Doch es gibt noch einige offene Baustellen. So bestätigt SAM-Geschäftsführer Marten Bangemann-Johnson auf MAZ-Nachfrage, dass die neuen Bewohner im Heim kein WLAN haben, was oft entscheidend ist, um mit den Verwandten in der Ukraine zu kommunizieren. „Wir arbeiten an einer Lösung. In den nächsten fünf bis sieben Tagen soll die Verbindung stehen“, sagt Johnson. Unklar ist noch, ob die Stadt weitere Ukrainer in der Upstallstraße aufnimmt. Denn noch fehlt es an Betten, Tischen, Schränken. Wohnheimleiter Gunnar Wildemann zeigt sich optimistisch. „100 Bewohner sind da, die nächsten werden kommen und die bekommen wir dann auch noch unter. Es geht hier schließlich um Menschen in Not“, sagt der 57-Jährige.

Auch im Wohnheim in der Flämingstraße kommen immer mehr Ukrainer an. „Wir haben schon mehr als zehn neue Gäste, auf einer Etage ist schon alles vorbereitet. Wir freuen uns über Besucher“, sagt Hausmeister Frank-Michael Tandel. Offen ist weiter, wie lange die Ukrainer in Deutschland bleiben dürfen. SAM-Sozialarbeiter Daniel Glücker erklärt, dass die neuen Bewohner nach bisherigem Recht vorerst für drei Monate in Deutschland leben können. Jetzt verhandeln Vertreter der EU aber über einen besonderen Schutzstatus für die Flüchtlinge. Dann könnten sie ohne Asylverfahren ein europaweites befristetes Aufenthaltsrecht bekommen, das mindestens ein Jahr gilt.

Von André Großmann