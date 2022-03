Brandenburg/H

Die Liebe zu seiner Familie ist für Max Karabanowitz größer als jede Angst. Trotz des Krieges gegen die Ukraine fährt der Brandenburger mit seinen Freunden Andrej und Maksym mehr als 1000 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze, um für Menschen in Not da zu sein.

Hilfe für Menschen in Not

Die Freunde verladen Hilfsgüter auf einen Anhänger. Quelle: privat

Die drei Männer aus Deutschland, Moldawien und der Ukraine sind Freunde, die handeln statt zu warten. Sie verladen Medikamente, Getränke, Essen, Kleider und Decken für andere und denken kaum an Gefahren. Wenn Maksym die Grenze zur Ukraine überqueren sollte, droht ihm aber eine Einberufung ins Militär und damit ein Kriegseinsatz. Momentan dürfen Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren die Ukraine nicht verlassen und müssen sich für Kriegseinsätze bereithalten. Maksym ist erst 21 Jahre alt und hat keinerlei Erfahrungen im Umgang mit Waffen. Dennoch sitzt er im Wagen, für eine Unterstützung in der Not.

Auf der Suche nach dem Vater

Max Karabanowitz hat Brandenburg an der Havel noch aus einem anderen Grund verlassen. Er sucht seinen Vater Erik, von dem er seit fünf Tagen nichts gehört hat. Der Ukrainer lebt 50 Kilometer von Simpferopol entfernt, der Hauptstadt der Autonomen Republik Krim. Normalerweise telefonieren Vater und Sohn täglich per Videocall bei Facebook, doch jetzt scheitern alle Versuche einer Verbindung. Max denkt jeden Tag an seinen Vater, der mit ihm bis 2002 im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken lebte. Dann musste er zurück, weil seine Aufenthaltsgenehmigung ablief .

Max will nur wissen, wie die Lage vor Ort ist und ob es seinem Vater gut geht. Der Brandenburger und seine zwei Freunde wussten zwar, wie angespannt die Lage ist, hätten aber niemals mit einem Krieg gegen die Ukraine gerechnet. „In Deutschland wirkt dieser Konflikt so weit weg. Er ist aber nicht mal 1000 Kilometer entfernt. Es ist ein Krieg mitten in Europa. Das sollte uns allen bewusst sein. Deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht. „Auf dieser Fahrt vergessen wir für kurze Zeit unsere Sorgen. Das liegt aber nur daran, dass wir zu sehr beschäftigt sind, anderen Menschen zu helfen“, sagt Karabanowitz der MAZ.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er, Andrej und Maksym haben mehr als 1500 Euro für Spenden gesammelt. Die Gelder geben sie direkt wieder aus, um die Anhänger zu beladen. Das Trio teilt alles, wenn einer der Freunde kein Geld hat, zahlt der andere. Max Karabanowitz zeigt der Krieg, warum im Leben jede Sekunde zählt. Schließlich wollte er seinen Vater schon seit drei Jahren besuchen. Familiäre Gründe und strikte Einreiseregeln wegen der Corona-Pandemie bremsten ihn aber immer wieder aus. Noch sind die drei Freunde im polnischen Krzywa, in ein paar Stunden haben sie die Grenze zur Ukraine erreicht.

Lob für die Brandenburger Flüchtlingshilfe

Menschen, die wegen der russischen Invasion aus der Ukraine geflohen sind, essen in einer provisorischen Unterkunft im südostpolnischen Korczowa. Quelle: kyodo/dpa-Bildfunk

Wenn Max Karabanowitz die Grenze bei Korczowa, einem Dorf im Südosten Polens passieren darf, fährt er direkt weiter zum Heimatdorf seines Vaters. Der 23-Jährige versucht nicht an die Gefahren und Militäroffensiven der russischen Armee zu denken. Er träumt davon, mit seinem Papa nach Brandenburg an der Havel zurückzukehren. Karabanowitz lobt die städtischen Vorbereitungen zur Flüchtlingshilfe für Ukrainer. So sind bereits 150 Plätze in Sammelunterkünften für Flüchtlinge aus den ukrainischen Kriegsgebieten vorbereitet. Die Aktionsgruppe „Branne zeigt Haltung“ organisiert Spendensammlungen.

„Ich bin richtig überrascht, wie viele Brandenburger in so kurzer Zeit helfen, das ist beeindruckend“, sagt Karabanowitz. Für ihn und seine Freunde ist diese Fahrt das größte Abenteuer ihres Lebens, bei dem sie nicht wissen, wie es endet. Wenn sie nicht ins Land dürfen, werden sie es wieder versuchen, und das so lange, bis es klappt. Der Brandenburger will nur, dass die Menschen in Deutschland wissen, wie sehr sie auch Kleinigkeiten im Leben schätzen sollen. „Niemand hat diesen Krieg gewollt, er kam trotzdem. Wir sollten alle zusammenhalten und ein Zeichen der Stärke gegen Russland senden“, sagt er der MAZ. Max Karabanowitz weiß, dass er eine Reise zu seinem Vater nie wieder verschieben würde. Er will einfach nur, dass die Heimat seiner Familie nicht in Trümmern liegt.

Info: Wer Max Karabanowitz mit Spenden unterstützen will, schreibt ihm per Whatsapp an 0176 22 12 54 09.

Von André Großmann