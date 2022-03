Lehnin

Als sich die Dunkelheit über den Gohlitzsee senkte, flackerten Lichter rund um das unterirdisch gespeiste Gewässer auf. Auf allen Wegen, Naturbadestellen und begehbaren Flächen hatten Menschen Kerzen aufgestellt. Über 100 Männer, Frauen und Kinder aus Kloster Lehnin waren am Donnerstagabend dem Aufruf zur Installation einer Lichterkette gefolgt. Was die Teilnehmer von Rädel bis Lehnin einte, war der stille Protest gegen Putins Krieg in der Ukraine.

Hunderte Kerzenlichter brannten um den Gohlitzsee herum für den Wunsch nach Frieden. Quelle: Heike Schulze

„Wir werden mit dieser Aktion die russische Aggression nicht stoppen. Aber ein Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk ist uns in diesen Tagen wichtig“, waren sich Annekathrin Loew und Susann Golke vom Heimatverein Naturdorf Rädel einig. Die Initiatoren hatten die Veranstaltung angemeldet, um Gleichgesinnte, die das selbe bedrückende Gefühl im Herzen haben, zu einem stillen Gedenken zu vereinen. Am Ende flackerten am Ufer rund 300 Teelichter für den Frieden.

Hoffnungslichter für den Frieden

Mit dabei waren auch Franko und Sabine Kollath aus Lehnin. Das Ehepaar rang sichtlich nach Worten: „Wie kann man einfach ein Land überfallen? Was wir im Fernsehen sehen, macht uns wütend und traurig zugleich. Wir haben schon Sachspenden abgegeben. Doch heute wollen wir ganz in Ruhe an die Menschen in der Ukraine denken.“ Ein paar Meter weiter sprach Beatrix Klein von brennenden Kerzen als „Hoffnungslichter“ für den Frieden. Über den Sportverein Kloster Lehnin kennen sich Lutz Witzke und Andrea Chriatti. „Was Putin macht, geht gar nicht. Gegen diesen von ihm angezettelten Krieg muss die ganze Welt aufstehen“, fanden die Lehniner.

Angler gegen den Krieg

Der Aktion angeschlossen hatte sich auch der Lehniner Anglerverein „Plötze“. Der fischreiche Gohlitzsee ist das Hausgewässer der Petrijünger, die am Ufer zur Straße zwischen Lehnin und Rädel ihre Steganlage betreiben. „Wir wollen, dass es aufhört. Niemand von uns kann Putins Angriffskrieg verstehen“, sagte Bernd Seidenstücker der MAZ. Alex Schmidtke und Jens Piedesack berichteten: „Wir waren uns schnell einig, dass unser Vereinssteg nicht dunkel bleiben soll.“ Zwar konnten am Donnerstag nicht alle organisierten Angler dabei sein, doch für jeden der 60 Mitglieder wurde ein Teelicht aufgestellt.

Der Gohlitzsee am Donnerstagabend. Quelle: Heike Schulze

Unter den Teilnehmern waren auch Gemeindevertreter und Ortsbeiräte. Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar hatte am Nachmittag vor seinem Ladencafé in der Belziger Straße die ukrainische Flagge aufgezogen. „Eigentlich ein Provisorium. Weil es selbst im Internet keine ukrainische Fahnen mehr für Maste gab, haben wir eine Fußballfahne geordert und kurzerhand umgeschneidert“, berichtete Niewar. Susann Golke vom Heimatverein Naturdorf Rädel zog am Freitag gegenüber der MAZ eine positive Bilanz der Lichterketten-Aktion: „Es war eine Aktion, wie wir sie uns vorgestellt haben, nette Leute, einige Gespräche, ruhige Momente, ein stiller See, kein Tumult und Tamtam.“

Von Frank Bürstenbinder