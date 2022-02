Brandenburg/H

Das Städtische Klinikum Brandenburg startet eine Spendenaktion für die Opfer des Krieges gegen die Ukraine. Seit Montagabend werden Geldspenden eingesammelt, um noch in dieser Woche Hilfsgüter auf die Reise nach Osteuropa schicken zu können.

„Als uns eine Hilfsanfrage aus der Ukraine erreicht hat, haben wir keine Sekunde gezögert. Sofort haben wir begonnen, einen Hilfsgütertransport in eine umkämpfte Region zu organisieren“, schreibt das Klinikum in einer Mitteilung.

Klinikum braucht Geldspenden

Demnach ist die Aktion bereits angelaufen. So stellen die unternehmenseigene Apotheke und der Zentraleinkauf Medikamente und Verbandsmaterialien zusammen. Das DRK Brandenburg an der Havel stellt Transportmittel und Fahrer bereit, um die Hilfsgüter zu transportieren. Der Transport in die Ukraine soll noch in dieser Woche starten. Neben den medizinischen Hilfsmitteln wird ein 40-Tonner auch mit Lebensmitteln beladen. Regionale Partner wie der Metro-Markt und der Rewe-Markt in der Neuendorfer Straße von Karen Laute haben ihre Unterstützung zugesichert.

Natürlich muss eine solche Aktion finanziell gestemmt werden. Dazu dient die nun angelaufene Spendenaktion des Klinikums. Es wird explizit darum gebeten, keine Sachspenden einzureichen. Wer etwas für die Menschen in der Ukraine spenden will, kann dieses Konto nutzen: Empfänger: Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH; IBAN: DE47 3606 0295 1006 0370 18, Bank: Bank im Bistum Essen. Der Verwendungszweck lautet „Schnelle medizinische Hilfe für die Ukraine“.

Sechsstellige Summe benötigt

„Als Gesundheitsversorger ist es für uns selbstverständlich, den Not leidenden Menschen aus der Ukraine zu helfen. Wir haben uns bereiterklärt, verletzte Personen aus den Kriegsgebieten zu behandeln“, begründet das Klinikum sein Engagement. Erste Spendenzusagen seien bereits eingetroffen. Das Klinikum spricht von einem Spendenziel, das zwischen 100.000 und 200.000 Euro liege. Nur dann könne eine wirksame Hilfslieferung gewährleistet werden. „Wenn auch Sie helfen möchten, helfen Sie uns. Auch kleine Spendenbeträge helfen weiter“, heißt es in dem Aufruf des Klinikums abschließend.

Alle Informationen zu der Aktion gibt es unter www.klinikum-brandenburg.de.

Von Philip Rißling