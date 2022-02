Brandenburg/H

Der Krieg in der Ukraine schockt die Brandenburgerin Tanya Raab. Sie hat Angst um ihre Familie und Freunde, die in der Großstadt Krementschuk in der Mitte des Landes leben. Denn etwa 300 Kilometer südöstlich von Kiew wohnen viele Verwandte ihres Vaters Roman. Es sind Menschen, mit denen sie als Kind spielte und lachte. Die Ukrainer kommen nicht mehr weg, sind quasi gefangen. Den Menschen geht langsam der Sprit aus, weil die Warteschlangen vor den Tankstellen so groß waren, dass die Vorräte nicht mehr ausreichen.

Ukrainische Polizisten sehen sich in Kiew die Schäden nach einem russischen Raketenangriff an. Quelle: AP

Angst um das Land und seine Bewohner

„Meine Mutter Olena hat mir von den ersten Luftangriffen auf die Ukraine berichtet. Mir blieb die Luft weg, ich war wie gelähmt. Ich habe Angst, dass es das Land in dem sie leben, die Ukraine wie ich sie kenne und liebe, bald nicht mehr geben wird“, sagt die 22-Jährige. Sie fragt sich, was aus ihren Bekannten wird, die jetzt in den Krieg ziehen müssen. Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren dürfen die Ukraine momentan nicht mehr verlassen, weil sie für ihr Land kämpfen sollen. Tanya Raab hofft, dass einige ihrer Angehörigen nach Deutschland flüchten, doch ihre Großeltern wollen die 101-Jährige Urgroßmutter nicht zurücklassen. Die alte Dame wäre nicht mehr in der Verfassung für ein lange Reise und möchte ihre Heimat nicht verlassen.

Es ist eine Situation, die der Brandenburgerin das Herz bricht. „Meine Verwandten bekommen panische Anrufe von Angehörigen aus aller Welt. Jeder macht sich Sorgen, hat Angst um ihr Leben“, sagt Raab. Die Gedanken an einen Krieg mitten in Europa sind für sie unfassbar, schwer und schrecklich. Sie verfolgt die weltweiten Nachrichten im TV und Internet, betrachtet die Bilder der Angriffe und hat eine Botschaft für die Welt. „Es ist wichtig, dass wir das Leid der Zivilisten zeigen. Ihre Häuser werden jetzt bombardiert, sie müssen fliehen, ihre Brüder und Partner in den Krieg ziehen. Über dieses Leid müssen wir reden“, sagt sie der MAZ.

Plattform für Ukrainer

So sieht ein zentraler Platz in Krementschuk aus. Quelle: Sergiy Tkachenko

Weil sie in der Ukraine nur zu Besuch war, erschienen ihr die Konflikte des Landes in Brandenburg an der Havel weit weg. Ihre Verbindung zu den Menschen blieb aber über Grenzen hinweg bestehen. Für Tanya Raab braucht es „ gesunden Menschenverstand, um den Schachzug Russlands zu verurteilen“. Für sie ist es auch in Ordnung, Angst zu haben. „An meine ukrainischen Freunde: Ihr müsst euch nicht äußern. Ihr müsst gar nichts. Ihr könnt euch zurückziehen. Ihr könnt euch die Zeit nehmen. Schreibt mir oder tauscht euch gern mit anderen aus, wenn ihr das Bedürfnis habt“, schreibt sie auf Instagram. Sie redet im sozialen Netzwerk über die Lage im Land, will dabei aber keine Kriegsreporterin sein, sondern den Ukrainern eine Plattform für ihre Ängste und Sorgen bieten. „Die Menschen in der Ukraine haben es verdient, dass man ihre Gefühle ernst nimmt“, sagt Tanya Raab. Für sie ist die Situation im osteuropäischen Stadt seit Jahren angespannt. Schon seit der Annektion der Halbinsel Krim im Jahr 2014 hat sie ein „ungutes Gefühl“.

Warten auf ein Signal

Dort verbrachten sie als Kind mit ihrer Familie häufig die Ferien. Die Brandenburgerin wünscht sich im Laufe des Tages immer wieder Textnachrichten, Botschaften, die ihr einfach nur vermitteln, dass es ihren Liebsten in Krementschuk gut geht. Doch weil die Verbindungen immer wieder abbrechen, wartet sie jetzt schon ein paar Stunden. „Gestern sagte mir meine Mutter noch, dass alles in Ordnung ist, die Lage ändert sich aber so rasant, minütlich, stündlich. Ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich diesen Krieg überleben und dass er sich nicht noch weiter ausbreitet“, sagt Tanya Raab. Sie freut sich, dass viele Brandenburger ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden. Deshalb wird sie sich in den nächsten Tagen die Friedenswarte ansehen. Sie ist in Blau-Gelb, den Nationalfarben der Ukraine beleuchtet.

