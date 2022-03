Brandenburg/H

Die erste Hilfslieferung aus Brandenburg an der Havel ist in Odessa angekommen. „Als wir den Spendenaufruf am vergangenen Montag gestartet haben, musste alles schnell gehen. In kürzester Zeit wurde mit der Unterstützung vieler Helfer die Hilfsaktion ’Schnelle medizinische Hilfe für die Ukraine’ ins Leben gerufen und in die Tat umgesetzt“, sagt Klinikums-Sprecher Björn Saeger.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere erste Hilfslieferung bereits am Sonntag Odessa erreicht hat. Der Bürgermeister und der Vizebürgermeister der ukrainischen Stadt konnten die Lieferung am Nachmittag in Empfang nehmen“, so Saeger.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die erste Hilfslieferung des Städtischen Klinikums Brandenburg ist in Odessa angekommen. Quelle: Klinikum Brandenburg

Demnach war es der erste Hilfstransport überhaupt, der die Stadt erreicht hat. Nach Ankunft der zwei voll beladenen 40-Tonner wurden die medizinischen Hilfsgüter wie Verbandsmaterial, Medikamente für die Erstversorgung, Hygieneartikel wie Windeln und nicht verderblichen Lebensmittel direkt in eine Sporthalle gebracht und gesichert. Die Verteilung der Hilfsgüter in der Region übernehmen demnach die städtischen Einrichtungen für die Bereiche Soziales und Gesundheit. „Wir freuen uns sehr, dass die Transporteure der Firma Zureck bereits sicher die Ukraine verlassen konnten und auf dem Heimweg sind“, so Saeger am Montag.

Die erste Hilfslieferung des Städtischen Klinikums Brandenburg ist in Odessa angekommen. Quelle: Klinikum Brandenburg

Die Vorbereitungen für eine weitere Lieferung in die Ukraine laufen laut Klinikum bereits. Krankenhäuser der Stadt Charkiw benötigen dringend Medikamente für die Erstversorgung von Patienten, dorthin könnte ein weiterer Hilfstransport gehen. Der aktuelle Spendenstand der von vielen Akteuren der Stadt getragenen Aktion beträgt 250.000 Euro.

Die erste Hilfslieferung des Städtischen Klinikums Brandenburg ist in Odessa angekommen. Quelle: Klinikum Brandenburg

Zur Finanzierung der Hilfsprojekte bleibt das Spendenkonto des Universitätsklinikums Brandenburg an der Havel geöffnet und alle Spendengelder werden zur direkten Ukrainehilfe verwendet. Wer helfen will, kann dies hier tun:

Empfänger: Städtisches Klinikum Brandenburg GmbH, IBAN: DE47 3606 0295 1006 0370 18, Bank: Bank im Bistum Essen, Verwendungszweck: Schnelle medizinische Hilfe für die Ukraine

Von MAZ