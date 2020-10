Kriegsjahr 1945 in Brandenburg/Havel: neue Ausstellung

Bereits 1937 gab es ein Barackenlager auf dem Quenz an der Magdeburger Landstraße für Arbeiter der Brandenburger Eisenwerke GmbH. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges brachte man hier Zwangsarbeiter aus den besetzten Gebieten unter.

Im Mai 1945 lagerten hier etwa 30.000 kriegsgefangene Soldaten der Wehrmacht, die im Sommer entweder entlassen oder in die weitere Gefangenschaft abtransportiert wurden.

Seit Herbst 1945 wurde es zum Durchgangslager für heimkehrende Soldaten und Vertriebene aus Schlesien, Pommern, Ostpreußen und Gebieten östlich der Oder. Nach dem Protokoll der Potsdamer Konferenz (Juli/August 1945) sollten die dort lebenden Deutschen in die Gebiete westlich der Oder-Neiße-Grenze in die vier Besatzungszonen umgesiedelt werden. Damit rechtfertigte man nachträglich die bereits stattfindende Vertreibung, denn bereits seit Anfang 1945 waren Flüchtlingstrecks ein vertrautes Bild in der Stadt.

Die Zustände im Umsiedlerlager waren katastrophal. Die Baracken waren nach mehrfachem Gebrauch fast unbewohnbar. Für eine Herrichtung fehlte Material. Es war eine der anspruchsvollsten Aufgaben der Nachkriegszeit, die Menschen, die alles verloren hatten, aufzunehmen.

Berichte über die Zustände im Lager wurden regelmäßig von Ärzten, deutschen Verwaltungsbeamten sowie sowjetischen Offizieren angefertigt. Dabei wurde die Schuld an den unhaltbaren Zuständen von Krankheit, Unterernährung und Verschmutzung sowie der stockenden Weiterverteilung in feste Lager immer bei der anderen Instanz gesucht und am Ende oft auf die im Lager Lebenden geschoben.

Bis 1946 wurden 6058 Menschen (1538 Männer, 2950 Frauen, 1570 Kinder) in Brandenburg an der Havel eingemeindet, dies entspricht einem Anteil von 9,3 Prozent an der Bevölkerung.