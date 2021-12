Golzow

In der Bäckerei Heuer herrscht vorweihnachtlicher Betrieb. Plätzchen, Dominosteine, und Kuchensortimente gehen über den Verkaufstisch. Dazu jede Menge Brötchen und 50 bis 60 Brote am Tag. Sogar eine Hanfsorte ist dabei. Seit 1950 ist der Handwerksbetrieb in der Brandenburger Straße in Familienbesitz. Konditormeisterin Doreen Heuer führt die Bäckerei, die dabei von ihrer Mutter Renate unterstützt wird, in dritter Generation. „Doch die Tradition des Backens an diesem Standort ist noch viel älter. Seit 1907 wird hier eine Backstube betrieben“, weiß die Meisterin.

Autor aus Cammer schreibt über Golzow

Mit dem bevorstehenden 115-jährigen Jubiläum gehört die Bäckerei Heuer zu den ältesten noch funktionierenden Gewerken im Dorf, die sich um das leibliche Wohl der Golzower kümmern. An dieser Stelle wird es für Andreas Koska interessant. Der bekannte Heimatforscher und Autor aus Cammer schreibt gerade ein Buch über Essen und Trinken in Golzow. Es geht dabei um Traditionen bei Tisch, spannende Episoden von Koch- und Backfrauen, Hausschlachtungen und die Lieblingsspeisen der Bauern, Handwerker und Ackerbürger an der Plane.

Koska folgt alten Geschichten von Kriegstorte und Krebsen in der Plane, aus denen sich einst eine hervorragende Suppe kochen ließ. Auch dem Schicksal der Gaststätten, Bäcker, Fleischer und Lebensmittelläden geht der Heimatforscher nach. Ebenfalls interessant ist die Geschichte der Schul- und Kitaspeisung sowie die Versorgung im Lehrlingswohnheim. „Dafür brauche ich noch jede Menge Material“, sagte Koska der MAZ. So sucht er leihweise Fotos, Speisekarten und andere Dokumente aus der Historie der Einrichtungen.

Wie der Verleger aus Cammer auf die Idee kam? Von Koska sind bereits mit großem Erfolg Kochgeschichten aus Damelang und Cammer erschienen. Inklusive Rezepten aus alten Familienkochbüchern, gewürzt mit Anekdoten aus einer fast vergessenen Zeit. In Golzow war es Landfrau Anita Dichte, die Koska ein handgeschriebenes Rezeptheft aus der Zeit um 1917 von Bertha Rosenmüller übergab. Diese hatte es damals an ihre Tochter und Enkelinnen übergeben. Die Neugier des Heimatforschers war geweckt.

Inzwischen hat Koska zahlreiche Seiten mit Niederschriften in alter Schreibschrift in die lateinische Form gebracht. So kann jedermann über die Zubereitung von Zungenragout mit Rotkraut lesen. In dem geplanten Büchlein dürfen die Leser auch an der herrschaftlichen Tafel des Adels Platz nehmen. Zum Beispiel bei den Rochows im Golzower Schloss. Wie durch ein Wunder hat eine Menükarte vom 22. Mai 1909 die Zeiten überstanden. Es war der Tag, als sich Margarete von Rochow und Harald von York das Jawort gaben. Es gab Kraftbrühe und Krebsschwänze, Rehrücken und Stangenspargel. Das Ende des Paares war überhaupt nicht festlich. Beide erschossen sich 1945 im Gartenhaus im Schlosspark. Ihr Schloss wurde angezündet und brannte nieder.

Marika Rökk in Golzow

Erinnern will Koska auch an die lebendige Gaststättenkultur in Golzow, die mit der Gaststätte „Zur Erholung“, Bürgers Eiscafé & Restaurant sowie dem „Zickengang“ bis heute überlebt hat. Generationen von Golzowern haben sich in den Wirtshäusern zu Feiern aller Art bekochen lassen. „Vielleicht gibt es auf Dachböden und in Familientruhen kulinarische Erinnerungen. Dann wäre ich für Hinweise sehr dankbar“, wünscht sich Koska.

Auch wenn seit 1992 geschlossen, bleiben die Erinnerungen der Älteren an die Gaststätte „Drei Linden“ von Alfred Rügen unvergessen. Auf einem Foto posiert der Gastwirt mit dem Ufa-Star Marika Rökk (Frauen sind die besseren Diplomaten), die mit ihrem Ehemann Georg Jacoby in den Kriegsjahren 1943/44 einige Zeit in Golzow lebte. Was sich die Schauspielerin bei Rügen als Lieblingsspeise auftischen ließ, ist vielleicht noch herauszubekommen.

