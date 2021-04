Brandenburg/H

Das geplante Aufblähen der Verwaltungsspitze auf vier Beigeordnete ist auf laute Kritik gestoßen – nur nicht bei den Fraktionen, die davon profitieren: Kein Vertreter von CDU, SPD und Freien Wählern hat sich in der Hauptausschussdiskussion am Montagabend dazu zu Wort gemeldet.

Wieder ist Bestenauslese ausgehebelt

„Das Prinzip Bestenauslese scheint heute nicht mehr zu gelten“, zitiert Linken-Chef Andreas Kutsche seinen Freie-Wähler-Kollegen Dirk Stieger. Der hatte anlässlich der Wiederwahl des damaligen Bürgermeisters Steffen Scheller (CDU) unter Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann (CDU) Ähnliches verlauten lassen. Auch diesmal stünde schon vor der Ausschreibung fest, wer welchen Posten bekommen soll – jeweils einer für CDU, SPD und Freie Wähler.

Vormachtstellung der CDU

„Es geht offensichtlich nur darum, die Vormachtstellung der CDU in der Stadt zu stärken. Ein Aufbruch in eine neue Zeit sieht anders aus. Schließlich haben die Oberbürgermeister Schliesing, Tiemann und auch sie, Herr Scheller, ein gutes Fundament gelegt. Da braucht man keine vier Beigeordneten mehr.“

Zäsur in Verwaltungsleitung

Rathauschef Scheller hatte zuvor von einer „kleinen Zäsur in der Verwaltungsleitung“ gesprochen, schließlich ende die Amtszeit der Beigeordneten Wolfgang Erlebach (Linke) und Michael Brandt (CDU) im Juni. Bürgermeister Michael Müller (parteilos) wurde im Vorjahr gewählt, ist erst gut sieben Monate da und für Stadtplanung, Bauen und Umwelt zuständig. Nun sollen drei neue dazu kommen. Ein Ressort umfasst die Bereiche Innere Verwaltung, Kultur, Ordnung/Sicherheit, ein zweites Finanzen, Beteiligungen und Feuerwehr und das dritte Schule/Sport, Standortmarketing, Jugend/Soziales. Scheller sprach von einem „Stärken der Verwaltung“.

Kooperation mit Versorgungsposten

Das griff AfD-Fraktionschef Axel Brösicke auf: „Es ist ein Schlag ins Gesicht der Bürger. Wenn sie wirklich die Verwaltung stärken wollen, tun sie es nicht an der Spitze, sondern in den Fachbereichen.“ Brösicke nahm sich auch die nicht anwesende CDU-Kreischefin Dietlind Tiemann vor. „Dieses Aufblähen an der Spitze ist einevon der CDU-Kreisvorsitzenden ausgehandelte Kooperation, versehen mit Versorgungsposten.“

Lieber Geld fürs Schwimmbad

Kritik kommt ebenfalls von FDP-Fraktionschef Herbert Nowotny: „Diese Regelung ist grundsätzlich abzulehnen. Auch wenn die Spitze verstärkt wird, bleibt die Arbeit in den Fachverwaltungen gleich viel. Das Geld fürs neue Personal hätte man besser anders verwendet, beispielsweise fürs Schwimmbad.“ Der Liberale warnt auch vor festen Mehrheiten. Gerade in der jüngsten Vergangenheit sei es wohltuend gewesen, dass für wichtige Entscheidungen immer neue Mehrheiten gesucht werden mussten. „Der Schulentwicklungsplan beispielsweise wäre nicht so gut geworden, wenn ihn eine stabile Mehrheit durchgewinkt hätte.“

Mehrkosten für die Stadt

Auf die Stadtkasse kommen in jedem Falle Mehrbelastungen zu, mindestens für eine zusätzliche Stelle in Besoldungsgruppe B 2: Die ist mit 95.338 Euro brutto im Jahr dotiert, hinzu kommen noch die Arbeitgeberbeiträge.

Bündnisgrünen-Fraktionschefin Martina Marx hat konkret bei Scheller nachgefragt – auch zu den Kosten für ein zusätzliches Vorzimmer nebst Personal sowie zusätzlich anfallende Versorgungsaufwendungen. Eine Antwort darauf hat sie bisher noch nicht bekommen.

Entscheidung nächsten Mittwoch

Die Beschlussvorlagen Schellers zum Ändern von Hauptsatzung und Stellenplan wegen der vierten Beigeordnetenstelle ist ohne Beschlussfassung oder Empfehlung an die Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 28. April weitergegeben worden.

Von André Wirsing