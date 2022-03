Kritik am Krieg gegen die Ukraine: BKC-Roland Oliver Windeck ist am Aschermittwoch entsetzt

Brandenburg/H

Die Karnevalssaison ist vorbei und Oliver Windeck hat keine Lust aufs Feiern. Der Krieg gegen die Ukraine enttäuscht und entsetzt den Roland vom Brandenburger Karnevalsclub (BKC) so sehr, dass er sich schämt.

Kritik an Putin und am Westen

Deshalb hält er dieses Mal keine fröhliche, sondern eine ernste Rede. Er fragt sich, welcher Witz über wen in der Politik noch lustig wäre. „Sicher - über Scholz, Baerbock, Biden und Johnson hätten sich einige gefunden. Aber über Putin und die Ukraine?! … und einfach das Thema auslassen?“, sagt er.

Nicht nur das Verhalten von Wladimir Putin macht ihn wütend. „Auch das von Politikern auf westlicher Seite, die dieses Szenario seit Jahren bewusst (?) provoziert und die Opfer, Ängste und Nöte von unschuldigen Menschen sowie die Scherben der Geschichte in Kauf genommen haben“, sagt Windeck. Er rätselt, ob sie auf diese Weise dem Ziel eines NATO-Eintritts der Ukraine und der Möglichkeit eines Eingreifens nach Artikel 5 bei ähnlichen Vorfällen näher gekommen sind und fragt sich zu welchem Preis das geschieht. „War das die Absicht, die hinter all der Außenpolitik der letzten acht Jahre stand?“, sagt Windeck weiter.

Bitte an die Brandenburger

Er erinnert daran, dass die damalige Sowjetunion 1959 als Vorgänger des heutigen Russlands den Vereinten Nationen das Denkmal „Schwerter zu Pflugscharen“ schenkte und es in New York vor dem Gebäude der UNO aufstellte. Das Monuent spielte auch in der Friedensbewegung der DDR eine große Rolle. Es wurde vom gebürtigen Ukrainer Jewgeni Wutschewitsch konzipiert und gebaut, für Windeck ist das eine Ironie der Geschichte.

Windeck bittet die Brandenburger darum wachsam zu sein. „Geht raus und singt die Friedenslieder, bedenkt recht wohl, verlorene Lebenszeit im Krieg kommt niemals wieder“. Er hört Udo Lindenbergs Song „Wozu sind Kriege da?“ und bittet die Politiker verschiedener Länder darum, Europa nicht an die Wand zu fahren. Für ihn ist der Frieden zwischen den Nationen das entscheidende Ziel. „Das nimmt mich wirklich mit, ich hoffe, dass sich die Lage beruhigt“, sagt der Roland des BKC und zitiert abschließend Martin Luther.

„Und wenn die Welt morgen doch untergehe, dann werde ich, so Martin Luther ich richtig verstehe, einen Apfelbaum noch heute pflanzen, und nicht nach der Karriere-Pfeife von Hobby-Politikern tanzen“, sagt Windeck.

Von André Großmann