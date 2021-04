Krombholz: Herausnahme des Durchgangsverkehrs aus der Innenstadt ist unumgänglich

Brandenburg/H

Unser Straßennetz stammt überwiegend aus alten Zeiten. Siedlungen und Städte waren durch Pfade miteinander verbunden – Verbindungsknoten waren stets die Marktplätze, also die Mittelpunkte. In der Vergangenheit war die optimale Mobilität an der Kürze und Direktheit der Wegeverbindungen orientiert. Um die Mittelpunkte herum waren und sind Wohngebiete gruppiert – so auch bei uns in Brandenburg an der Havel.

Unsere Mobilität hat sich inzwischen stark verändert. Statt zu gehen oder mit der Kutsche zu fahren nutzen wir heute überwiegend den privaten Pkw für die Wege zur Arbeit und unsere Besorgungen und das umso mehr, als heute Arbeiten und Wohnen nicht mehr in nächster Nähe zueinander stattfindet, sondern in größerer Entfernung. Eine verbesserte Mobilität hat leider auch zu einer Entflechtung der Wohn- und Arbeitswelt beigetragen und so eine weitere Verkehrszunahme erzeugt.

Da historisch gewachsen die großräumigen Relationen zum Beispiel Wohnen und Arbeiten zumeist durch die Innenstädte hindurchführen, ist dort die Belastung durch Lärm, Abgase etc. immer stärker angewachsen.

In Brandenburg an der Havel wurde in den 1970er-Jahren die Verbindung zwischen Altstadt und Neustadt über die Ritterstraße und Hauptstraße gekappt. Es wurde eine neue Fußgängerzone eingerichtet. Hierdurch erfolgte eine Verlagerung des Verkehrs auf den Zentrumsring und auf die Dominsel. Das mag zu DDR-Zeiten nicht so gravierend gewesen sei. Inzwischen sind die Zulassungszahlen für private Pkws aber immer weiter gestiegen. Rund 13.000 Fahrzeuge quälen sich täglich über die Dominsel. Diese Autos kommen weder aus der Altstadt noch aus der Neustadt, sondern benutzen die Domlinden als Durchgangsstraße beispielsweise vom Stadtteil Nord in Richtung Autobahn. Die meisten dieser Fahrzeuge haben auch kein Ziel in der historischen Innenstadt, weder in der Altstadt, noch in der Neustadt und allerseltenst auf der Dominsel. Dieser Durchgangsverkehr mindert die Attraktivität der Innenstadt und leistet keinen Beitrag etwa zur Wertschöpfung durch den ansässigen Einzelhandel.

An unserem Zentrumsring wird noch immer gebaut, er ist aber nach Erneuerung aufnahmefähig genug, um den Durchgangsverkehr der heute noch zu einem großen Teil durch die historische Innenstadt führt, aufzunehmen, auch die zulässigen Geschwindigkeiten sollen auf dem Zentrumsring erhöht werden. Zeitmessungen ergeben, dass die scheinbar kürzere Verbindung über die Dominsel nicht schneller ist, als die Fahrt über den vierspurigen Zentrumsring. Ein neuer Verkehrsrechner soll die Geschmeidigkeit des Zentrumsrings noch erhöhen.

Die Frage ist nur, wie man den nutzlosen Durchgangsverkehr aus der historischen Innenstadt heraushält und zugleich die Erreichbarkeit von Dom, Alt- und Neustadt sicherstellt. Wie bei der Sperrung der Relation Ritterstraße – Jahrtausendbrücke – Fußgängerzone Hauptstraße bringt jede den Verkehr regelnde Maßnahme eine Verlagerung der Verkehrsströme mit sich.

Alternativen ergeben sich nur aus der Verringerung des Verkehrsaufkommens insgesamt, etwa durch die weitere Verbesserung des Straßenbahn- und Bussystems oder die Verbesserung der Fahrradwegeverbindungen, insbesondere der langen Verbindungen zwischen den Stadtteilen und dem Hauptbahnhof. Mit einer signifikanten Minderung des motorisierten Individualverkehrs ist dennoch nicht zu rechnen.

In unserem Fall soll der Kfz-Durchgangsverkehr aus der Innenstadt auf den Zentrumsring verlagert werden. Der Bau des Zentrumsrings in den 70iger-, 80iger- und 90iger-Jahren des 20. Jahrhundert (zuletzt Tangente: Hauptbahnhof – Potsdamer Straße) war eine Maßnahme zur Schaffung einer neuen, die Innenstadt entlastenden Umrundung, die als Ringstraße den Verkehr aufnehmen sollte, der zuvor ausschließlich das historische Straßennetz durch die Kernstadt benutzen musste.

Eine Durchfahrt durch die Innenstadt ist seitdem nicht mehr nötig, aber sie blieb zulässig. Insoweit ist das Umgehungsstraßenkonzept zur „Entlastung des überlasteten Verkehrsquadrates im Stadtzentrum“ , das bereits seit den 1930iger-Jahren verfolgt wurde, leider stecken geblieben. Dieser Mangel ist mit den Jahren insbesondere seit 1989 durch die starke Ausweitung des motorisierten Individualverkehrs immer belastender geworden. Heute werden Luft- und Lärmwerte an manchen Stellen als gesundheitsgefährdend eingestuft.

Starke Verkehrsströme einschließlich des Schwerlastverkehrs und verfallende Bausubstanz mindern die Attraktivität des Stadtzentrums für Bewohner, Beschäftigte und Besucher stellte man während eines internationalen städtebaulichen Seminars 1987 abermals fest.

Die Stadtsanierung hat sich nach 1989 bei ihren Planungen stets an den geltenden Verkehrsentwicklungsplänen orientiert. Dabei hat die Stadtverordnetenversammlung seit den 1990iger-Jahren die Verkehrsberuhigung der historischen Innenstadt immer wieder und zuletzt 2017 beschlossen. Aus Gründen des städtebaulichen Schutzes der Innenstadt wurden deshalb die Straßenräume in ihrer historischen Gestaltung mit dem Straßenpflaster erhalten. Die Wertigkeit, die die historische Innenstadt durch die einheitliche Wiederherstellung des Stadtraumes mit den historischen Gebäuden und der Straßengestaltung erhalten hat spiegelt sich heute in der Attraktivität für den Städtetourismus wider. Vor allem ist die Innenstadt aber zu einer bevorzugten Wohnlage geworden. Zu bemängeln ist aber nach wie vor die Verkehrsbelastung, für die insbesondere die Pflasterstraßen kaum geeignet sind.

Die Stadtverordnetenversammlung hat deshalb 2019 mit einer breiten Mehrheit aus CDU, SPD, Linken und Grünen zurecht beschlossen, die Verwaltung habe „…ein Umsetzungskonzept zur Verkehrsberuhigung für die Bereiche Neustadt, Dom und Altstadt, auch unter Berücksichtigung digitaler Lösungen, zu erarbeiten und der SVV vorzulegen“.

Es wurde auch beschlossen, dass für die besonders belastete Mühlentorstraße bereits bis Dezember 2019 eine geeignete Maßnahme umzusetzen sei. Dabei hatte man den Verkehrsentwicklungsplan im Sinn, der für die Mühlentorstraße eine sogenannte Fahrradstraße vorsieht.

Ein Durchfahrtsverbot durch die historische Innenstadt wäre dem Grunde nach einfach zu realisieren. Ein Zufahrtsverbot für Lkw existiert bereits. Man müsste im Weiteren nur noch denjenigen Autofahrern die Durchfahrt erlauben, die in der historischen Innenstadt „etwas zu suchen hätten“. Das wäre der sogenannte Zielverkehr, diejenigen Fahrten, die ein Ziel in der Innenstadt hätten. Das wären neben den Bewohnern die Besucher, die Lieferanten, die ortsansässigen Gewerbetreibenden usw.. Diese Personenkreise dürften an irgendeiner Stelle in die historische Innenstadt einfahren und nach Erledigung auch wieder gegebenenfalls an anderer Stelle herausfahren. Die Straßenverkehrsordnung erlaubt eine solche Regelung mit dem Schild „Durchfahrt verboten – Anlieger frei“ das nicht zu verwechseln ist mit „Durchfahrt verboten – Bewohner frei“.

Leider ist eine solche Regelung für einen ganzen Stadtteil nicht zu kontrollieren – sagen Polizei und Straßenverkehrsbehörde. Woher soll man auch wissen, ob ein Kfz, das die Neustadt verlässt, auf direktem Weg ohne Unterbrechung durch die Neustadt gefahren ist oder nicht. Die Anliegerregelung hilft deshalb nicht weiter, obwohl sie den Durchgangsverkehr und den berechtigten Verkehr bei Einhaltung der Regeln gut trennen würde.

Die Verwaltung hat auftragsgemäß eine Variantenuntersuchung – zunächst für die Altstadt – erstellen lassen und vorgelegt. Insgesamt acht Varianten wurden herausgearbeitet. Die Verwaltung bevorzugt nach Beratung im Verkehrsforum die Variante 3b. Hierbei sollen die Bergstraße und die Plauer Straße zu (unechten) Einbahnstraßen umgewandelt werden. Vom Nicolaiplatz kommend würde die Plauer Straße gesperrt und der Verkehr über die Bergstraße abgeleitet. In umgekehrter Richtung wäre die Weiterfahrt in der Bergstraße ab Krankenhaus gesperrt und die Durchfahrt durch die Plauer Straße erlaubt. Ein „Schleichverkehr“ durch die Wallstraße würde eine Anpassung der dort bestehenden Einbahnstraßenregelung unterbunden. Nicht zuletzt würde die Mühlentorstraße für den Kfz-Verkehr – außer für Anlieger – gesperrt sein.

Diese relativ einfach zu bewerkstelligenden Maßnahmen würden zu einer moderaten Umverlagerung der Verkehre führen. In der hochbelasteten Altstadt würde die Belastung um etwa ein Drittel reduziert. Es käme allerdings zu einer Erhöhung der Verkehrsbelastung – trotz Einbahnstraße – in der Bergstraße und in der Gerostraße.

Bei der Gerostraße ist vorgesehen – und dazu gibt es ebenfalls einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus 2020 – im Kreuzungsbereich mit der Brielower Straße die Straßenführung so zu ändern, dass der Beginn der Willi-Sänger-Straße und der erste Abschnitt der Brielower Straße dadurch entlastet wird, dass die Gerostraße geradeaus neben der Schule hindurch geführt wird und hinter dem EKZ Marienberg in die Willi-Sänger-Straße einmündet. Diese Baumaßnahme wird aus planerischen Gründen vermutlich nicht vor 2026 realisiert werden können. Sie hätte allerdings den Charme der Verkehrsberuhigung und der städtebaulichen Aufwertung im Bereich Willi-Sänger- und Brielower Straße.

Die derzeitige Diskussion deutet darauf hin, dass keine der durch die Verwaltung vorgelegten Varianten eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung finden wird. Zu groß ist wohl die Sorge, Autofahrende zu verprellen und gewohntes Denken abzustreifen. Eine Verkehrsberuhigung an einer Stelle wird aber immer eine Verkehrsverlagerung an anderer Stelle zur Folge haben. Es ist nur die Frage, ob man die Verkehrsströme gerechter verteilen kann. Dies ist die Strategie der von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen.

Als einzige Alternative ist derzeit noch eine Nacht-Lösung denkbar. Dabei würde die Durchfahrt durch die Altstadt in den Nachtstunden durch einen Hubpoller unterbunden. Dann hätten die Anwohner eine ruhigere Nacht. Die Verkehrsspitzen tagsüber besonders am Morgen und am Abend würden allerdings die Altstadt weiterhin belasten. Bei allen Gedanken zur Altstadt muss erwähnt werden, dass durch die genannten Maßnahmen in der Altstadt für die Dominsel und die Neustadt noch nichts gewonnen ist. Hier wird die Verwaltung alsbald Lösungen erarbeiten müssen.

Ob die Politik und die Verwaltung es schaffen, nach 90 Jahren Verkehrsberuhigungsdiskussion in Brandenburg an der Havel Lösungen umzusetzen bleibt weiterhin fraglich.

Haben auch Sie, liebe MAZ-Leser, eine Meinung zum Thema Verkehrsberuhigung in der Brandenburger Innenstadt? Dann schreiben Sie sie uns gern per Mail an brandenburg-stadt@maz-online.de.

Von Ralf Krombholz