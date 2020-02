Warum Kinder im Krugpark Fische sezieren

Brandenburg/H

Das kommunale Naturschutzzentrum Krugpark am Rande der Stadt Brandenburg ist fest verankert im Bewusstsein vieler Havelstädter. Doch auch von weit entfernt kommen immer wieder Besucher ins Krugpark-Zentrum. Seine Angebote richten sich in erster Linie an Kinder, Jugendliche und Familien. Rund 1000 Kindergartenkinder kommen dort im Jahr hin, 5000 Grundschüler und 1000 Jugendliche von weiterführenden Schulen und rund 2000 Erwachsene.

Der Krugpark ist ein Erholungsgebiet, erschaffen bereits 1825 vom Stadtrat Johann Gottfried Bröse. Der Park wandelte sich in einen 30 Hektar großen tierreichen Eichen- und Buchen-Mischwald. Heute leben dort allein fünf verschiedene Spechtarten. 1989 begannen die Anfänge des heutigen Naturschutzzentrums. Die Volieren werden genutzt für verletzte Wildtiere. Ziel ist es nach Angaben von Leiterin Andrea Kausmann, die Tiere nach ihrer Genesung wieder auszuwildern. Das jedoch gelingt nicht immer wie bei den beiden Kolkraben, die bereits seit Jahren im Krugpark ihr Zuhause haben.

Waldfasching und Feste im Krugpark Waldfasching ist am 15. Februar von 14 bis 17 Uhr. Am 28. März ist eine Frühlingswanderung durch den Kurgpark von 14 bis 17 Uhr und die Frühlingsferienspiele vom 6. bis 17. April. Das Osterfest feiert der Krugpark am 12. April von 14 bis 17 Uhr. Alle Infos www.krugpark-brandenburg.de Andrea Kausmann ist 59 Jahre alt und in Potsdam geboren und lebt seit 1982 in Brandenburg. Sie ist Veterinär-Ingeneurin mit Masterabschluss Umwelt und Bildung. Seit 2002 arbeitet sie im Krugpark und leitet ihn seit 2013.

„Es ist kein Zoo oder Tierpark, hier werden die Tiere gehalten, die aus gesundheitlichen Gründen nicht sofort wieder in die Natur zurückgesetzt werden können. Daher kommt es auch mal vor, dass eine Voliere frei bleibt.“

Schwarzer Milan und Turmfalke

Die Zahl der Tiere ändert sich fast täglich. Derzeit umsorgen die beiden Tierpfleger auch einen Waldkauz, Schwarzen Milan und Turmfalken. Ein Mäusebussard ist gerade in der Auswilderungsvoliere und möglicherweise schon nächste Woche in der Freiheit zurück. Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen und Ziegen gehören zum festen Tierbestand des Naturschutzzentrums.

Traditionsgemäß lädt das Naturschutzzentrum zu einem bunten Ferienprogramm ein. Zu Veranstaltungen wie der Waldfasching kommen bis zu 300 Gäste. Den Krugpark kann man zu jeder Tageszeit genießen. Es gibt Spielplätze, Trimmgeräte, Schautafeln und ein Waldtipi. „Wir haben eine Weitsprungkuhle, die so angelegt ist, dass man sich mit Tieren messen kann. Das alles sind Sachen, die man selbst nutzen kann, wenn man am Wochenende mit seinen Kindern in die Natur und nicht nur einen Spaziergang machen möchte“, sagt Andrea Kausmann, die dazu ermuntert, den Wald auch als Erlebnisraum wahrzunehmen. Seit 2015 ergänzt eine Glaspyramide den Gebäudebestand als Veranstaltungs- und Ausstellungsraum.

Gespendete Fische sezieren

Das 15- bis 20-köpfige Team des Naturschutzzentrums ist in der Woche täglich vor Ort. Zwei Mitarbeiter sind bei der Stadt fest für Veranstaltungen angestellt. Es gibt Freiwilligendienste und weitere Helfer. „Wir bieten Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir wollen den Spaß, den die Menschen hier haben, mit Information verbinden“, sagt Andrea Kausmann. Bei den Festen gibt es Rallyes, Bewegungsspiele und kreatives Basteln mit Naturmaterialien. An diesem Tag sezieren Schüler Fische, die Angler zum Verfüttern an die Pflegetiere vorbeigebrachten. „Viele Kinder wissen nur, wie ein Fischstäbchen, aber nicht wie ein Fisch aussieht.“ Das zu ändern, daran arbeitet das Krugpark-Team mit Erfolg.

Von Marion von Imhoff