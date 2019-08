Brandenburg/H

Mitarbeiter eines Fahrgastschiffes sollen am Montagnachmittag mindestens zwei Eimer mit Küchenabfällen in die Havel bei Gollwitz geworfen haben. Das berichtet an diesem Dienstag die Brandenburger Polizei.

Ein Sportbootführer hatte die Polizei gleich danach angerufen und über seine Beobachtung berichtet. Demnach haben zwei Besatzungsmitglieder eines Fahrgastkabinenschiffes die Eimer mit Essenresten, Verpackungen und Gummihandschuhen über Bord in die Havel geschüttet haben.

Ein Kilometer lang Müll auf der Havel

Der Zeuge fotografierte die Verunreinigungen, die sich über mehr als einen Kilometer Länge in der Havel verteilten und schließlich untergingen.

Das Schiff legte später in Brandenburg/Havel. Beamte der Brandenburger Wasserschutzpolizei kontrollierten das Personal.

Personalien der Besatzung aufgenommen

Da sich niemand zu der Tat äußern wollte, nahmen die Polizisten von allen Besatzungsmitgliedern die Personalien auf. Im Heckbereich entdeckten sie noch Reste des beschriebenen Mülls.

Die Beamten fertigten eine Anzeige und sicherten zum Nachweis Spuren. Der Schiffsführer kündigte an, sich nach Rücksprache mit seiner Mannschaft später zu dem Vorwurf zu äußern, berichtet Polizeisprecher Heiko Schmidt.

