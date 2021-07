Küchenfrau von Bollmannsruh gefunden: "Das ist doch unsere Mutter!"

Lehnin/Bollmannsruh

„Das ist doch unsere Mutter!“ Beim Lesen der MAZ traute Klaus-Dieter Schammelt (73) seinen Augen nicht. In der Zeitung wurde nach den fleißigen Küchenfrauen von Bollmannsruh gefragt. Zumindest eine von zwei Damen auf dem gut 50 Jahre alten Foto ist jetzt identifiziert. Bei der links stehenden Person hinter dem großen Abwaschberg handelt es sich um die 2007 im Alter von 87 Jahren verstorbene Anneliese Schammelt aus Lehnin.

Ihr Sohn Klaus-Dieter erinnert sich: „Meine Mutter war eigentlich Beiköchin im Lehniner Jugendwerkhof. Für zwei Wochen im Jahr half sie im Pionierlager Bollmannsruh aus. Wahrscheinlich weil auch Bewohner des Jugendwerkhofs dort Ferien machen durften. Das ging ein paar Jahre so.“

Anneliese Schammelt in den 1960er-Jahren auf ihrem Hof in Lehnin. Quelle: Privat

Anneliese Schammelt musste die komplette Zeit in Bollmannsruh bleiben. Das war für die zu der Zeit alleinstehende Frau kein Problem. Um die Kinder Klaus-Dieter und Monika in Lehnin kümmerte sich solange die Großmutter. Klaus-Dieter Schammelt kennt sogar noch das vom Lagerfotografen um 1960 aufgenommene Foto aus dem Nachlass seiner Mutter. „Nach ihrem Tod haben wir uns leider von vielen Dingen getrennt.“

Zu Spitzenzeiten versorgte die Küche 600 Kinder und rund 100 Betreuer täglich mit Essen. Links ist Anneliese Schammelt aus Lehnin zu sehen. Die junge Frau rechts im Bild ist noch unbekannt. Quelle: Kiez Bollmannsruh

Wiedererkannt wurde Anneliese Schammelt auch von ihrer noch in Lehnin lebenden Küchenchefin Helga Meschede aus der rund 15 Jahre dauernden Zusammenarbeit im Jugendwerkhof. Dort trat Helga Meschede 1963 ihre Arbeit an. An Einsätze in Bollmannsruh kann sie sich nicht erinnern. Demnach muss das Foto früher entstanden sein. Eine Verbindung zwischen dem Jugendwerkhof und Bollmannsruh liegt nahe, weil zahlreiche Jugendliche im Stahl- und Walzwerk Brandenburg (SWB) eine Ausbildung absolvierten. Das SWB war der Trägerbetrieb des Zentralen Pionierlagers „Bruno Kühn“.

Anneliese Schammelt als Seniorin. Quelle: Privat

„An meine Mutter habe ich nur gute Erinnerungen. Auch mit wenig Geld hatten wir eine glückliche Kindheit“, berichtet der ehemalige Bauklempner Klaus-Dieter Schammelt, der zusammen mit seinen Kindern auf dem ehemals elterlichen Grundstück in der Lindenstraße wohnt. Anneliese Schammelt stammt aus einer alteingesessenen Lehniner Familie, die älteren Bürgern noch aus den Zeiten der Schlosserei Czoch bekannt sein dürfte. Von ihr gibt es heute drei Enkel und fünf Urenkel.

Unklar bleibt noch, wer die jüngere Frau auf dem Foto ist. Zu sehen ist die Aufnahme im Rahmen einer neuen Ausstellung im Café Fritze im Kiez Bollmannsruh. Viele der aus den 1950er- und 1960er-Jahren entstandenen Bilder sind erst kürzlich aufgetaucht und geben einen Einblick in die Anfangsjahre des direkt am Beetzsee gelegenen Freizeitgeländes.

