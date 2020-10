Küchengeräte brennen: Mieter in Hohenstücken muss ins Krankenhaus

Brandenburg/H

Feueralarm im Stadtteil Hohenstücken in Brandenburg an der Havel: Ein 72 Jahre alter Mann hat am Mittwochabend in seiner Wohnung in der Friedrich-Grasow-Straße aus Versehen seinen Wasserkocher in Brand gesetzt. Dabei erlitt der Senior eine Rauchgasvergiftung. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Mann stellte demnach das Gerät vermutlich zu nahe an eine heiße Herdplatte und verließ seine Küche. Dann nahm das Unglück seinen Lauf. „Als er kurz darauf in die bereits stark verrauchte Küche zurückkehrte, atmete er offenbar viel des Rauches ein, so dass er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden musste“, berichtet Polizeiobermeister Simon Harre, Pressesprecher in der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Der Schmorbrand konnte laut Harre noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden, „so dass kein weiterer Schaden entstand“. Die Wohnung des Mannes sei weiter bewohnbar und den Angehörigen des Mieters übergeben worden.

