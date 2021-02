Brandenburg/H

Eine Entscheidung ist an diesem Mittwoch noch nicht gefallen im Rechtsstreit zwischen Eva Sänger und dem Brandenburger Theater vor dem Arbeitsgericht Brandenburg an der Havel. Doch nach dem Kammertermin an diesem Mittwoch hat die gekündigte Leiterin des Besucherservices kaum Chancen, ihren Prozess zu gewinnen.

Arbeitsrichter Peer Siggel gab eine unzweideutige Einschätzung ab, wie er und die 3. Kammer diesen Fall beurteilen werden. Wie berichtet klagt die seit knapp 20 Jahren im Theater beschäftigte 55 Jahre alte Mitarbeiterin gegen die fristlose und hilfsweise fristgerechte Kündigung vom 3. Juli 2020.

Ausführlicher Tadel

Wie berichtet geht es dabei um den Umgang der Klägerin mit Gutschriften für Abonnement-Kunden, sogenannten variablen Gutscheinen, Frei- und Vorzugskarten. Die Mitarbeiterin sieht sich mit dem Vorwurf der Theatergeschäftsführerin konfrontiert, sie habe Unterschlagungen begangen und dem Theater einen Schaden zugefügt.

Arbeitsrichter Siggel tadelt das beanstandete Verhalten der langjährigen Mitarbeiterin ausführlich. Zunächst bekennt er sich zu seiner Haltung, dass Arbeitnehmer, die sich am Eigentum ihres Arbeitgebers vergreifen, nichts mehr in ihrem Arbeitsverhältnis zu suchen hätten.

Nach seinem Aktenstudium ist der Richter zu der Überzeugung gelangt, dass die Klägerin nicht nur ein Kavaliersdelikt begangen habe.

Wenn Abo-Kunden des Theaters eine Veranstaltung nicht besuchten und daher ein Guthaben auf dem Sammelkonto entstand, habe Eva Sänger dieses Guthaben in variable Gutscheine verwandelt. Verbucht worden sei nur die Entnahme aus dem „Sammelguthaben“. Der Verbleib des Geldes sei jedoch nicht mehr nachvollziehbar.

Schwarze Kasse

Wenn man Geld aus der Kasse nimmt und es parkt, das nenne ich ganz eindeutig eine schwarze Kasse“, sagt der Kammervorsitzende. Das Vorgehen bezeichnet er als eine „buchhalterische Katastrophe“.

Das Argument, diese Praxis sei im Brandenburger Theater über Jahre hinweg typisch, also üblich und geduldet, gewesen und geschehe ähnlich auch in anderen Theatern, beeindruckt den vorsitzenden Richter nicht. Denn es sei nicht klar, wer von dieser Praxis gewusst habe und wer sie duldete. Zudem gebe es „keine Gleichbehandlung im Unrecht“.

Anna-Loos-Konzert

Besonders sauer aufgestoßen ist Richter Siggel der Umgang mit zwei Gutscheinen für das Anna-Loos-Konzert am 6. Dezember 2019 im Brandenburger Theater. Als Besucherbeauftragte und Netzwerkerin des Theaters hatte Eva Sänger dem Brandenburger Hospiz vier Gutscheinen für das ausverkaufte Konzert zur Verfügung gestellt.

Doch nur zwei dieser Gutscheine wurden an dem Abend beansprucht, wie kurz vor Konzertbeginn klar wurde. Eva Sänger nutzte die übrigen beiden für sich, nachdem die Hospiz-Chefin sie dazu ermuntert habe.

Die Arbeitsgerichtskammer wirft der Klägerin vor, sie habe diese Gutscheine nicht bezahlt und somit eine Pflichtverletzung begangen.

Restriktive Linie

Richter Siggel räumt ein, dass seine Linie „sehr restriktiv“ sei. Man könne trefflich darüber streiten, ob die Arbeitgeberin vor der Kündigung erst einmal eine Abmahnung hätte aussprechen müssen.

In diese Richtung denkt auch Eva Sängers Rechtsanwalt Klaus Stähle. Er räumt zwar ein, dass die Praxis der Gutschriften buchhalterisch nicht korrekt sei. „Doch das war die Struktur, welche die Klägerin vorgefunden hat“, sagt er. Der Vorwurf des Richters ziele strukturell auf die Buchhaltung.

Tiefe Kränkung

Klaus Stähle nimmt seine Mandantin gegen den Vorwurf der Unterschlagung in Schutz. „Eva Sänger ging es immer um das Theater, dafür hat sie gebrannt“, versichert er. Die fristlose Kündigung empfinde sie daher als eine „tiefe Kränkung“. Der Anwalt erinnert daran, dass sie fast 20 Jahre lang unbeanstandet im Theater gearbeitet habe.

Geschäftsführerin Christine Flieger äußert sich während des Prozesses nicht, sie verfolgt aufmerksam die Worte des vorsitzenden Richters. Der regt am Ende einen Vergleich an, der auf eine Umwandlung der fristlosen in eine ordentliche verhaltensbedingte Kündigung hinauslaufen könnte.

Die Mitarbeiterin und das Theater haben bis zum 24. März Zeit, sich zu einigen. Andernfalls wird das Gericht in einem Monat eine Entscheidung fällen, gegen die beiden Seiten Berufung vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg einlegen könnten.

Von Jürgen Lauterbach