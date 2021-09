Kloster Lehnin

Auf der Führungsebene wird es einsam um Bürgermeister Uwe Brückner. Nach der kürzlichen Kündigung von Kämmerin Dagmar Keding (Fachbereich 1) will jetzt auch Bauamtsleiterin Angela Böttge dem Kloster Lehniner Rathaus den Rücken kehren. Die Kündigung der Leiterin des Fachbereichs 3, die sich aktuell im Urlaub befindet, traf in der laufenden Woche in der Verwaltung ein. Bürgermeister Uwe Brückner informierte Böttges Mitarbeiter am Freitag über die für Außenstehende überraschende Personalie. Der Fachbereich 2 (Bürgerservice, Recht und Ordnung) hat bereits seit dem Abgang von Berthold Satzky im Herbst 2019 keinen Leitungskader mehr.

CDU für neue Struktur in Kloster Lehnin

Angesichts des andauernden Aderlasses beim Personal hat der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Kloster Lehniner Gemeindevertretung, Harry Grunert, die Notwendigkeit einer Strukturdiskussion für das Rathaus angemahnt. „Wir müssen sehen, wie wir die Leitungsebene grundlegend erneuern“, sagte Grunert der MAZ. Er bedauere die Kündigung der Bauamtsleiterin. Offenbar sei Böttge mit der Fülle der Aufgaben im Zusammenhang mit der Erweiterung des Lehniner Schulcampus und des Reckahner Bildungszentrums überfordert gewesen. Eine erste Reaktion gibt es auch vom Lehniner Ortsvorsteher und Chef der Fraktion SPD/Baumfreunde/Die Linke. „Mit Frau Böttge geht der Gemeinde unendlich viel Erfahrung verloren. Ich weiß auch nicht mehr, was wir noch als politische Kraft ausrichten können. Es ist zum Verzweifeln“, bedauert Frank Niewar.

Seit 13 Jahren im Rathaus Kloster Lehnin

Angela Böttge ist seit 2008 im Kloster Lehniner Rathaus tätig. Über die offiziellen Gründe ihrer Kündigung ist bislang nichts bekannt. Wer jedoch die Gemeindevertretersitzungen in den letzten Monaten besucht hat, bekam eine Ahnung von der Gemütslage der Bauingenieurin. Zunehmend gereizt reagierte sie auf kritische Anfragen zu Kostenerhöhungen zum Beispiel beim Schulanbau in Lehnin und bei der Erweiterung des Rietzer Gerätehauses. Bürgermeister Uwe Brückner macht dafür die „schlechte Fehlerkultur“ in der Gemeindevertretung verantwortlich. „Nachfragen und Kritik sind natürlich erlaubt, doch die Art und Weise wie einzelne Abgeordnete mit Verwaltungsmitarbeitern umgehen, nagt an den Leuten“, meinte Brückner auf Nachfrage der MAZ.

Hochbaustelle im Strandbad Lehnin

Einen eklatanten Personalmangel in der Bauverwaltung sieht Bürgermeister Brückner nicht. Allerdings ist die Leistungsfähigkeit des Bereichs durch eine langzeitkranke Kollegin geschwächt. Eine Stelle für den Hochbau wurde ausgeschrieben. Derzeit gibt es nur eine Hochbaustelle – das Sanitärgebäude im Strandbad Lehnin. Die Kündigung der Bauamtsleiterin wird die politische Diskussion über das Arbeitsklima im Kloster Lehniner Rathaus erneut befeuern. Die Konflikte ums Personal schwelen schon seit mehreren Jahren. Personalratschefin Nicole Näther macht Bürgermeister Brückner und seine angeblich intransparente Personalpolitik für die hohe Fluktuation verantwortlich. Dabei hatte auch die zum 30. September ausscheidende Kämmerin ganz andere Gründe für ihren Weggang vorgetragen. Sie fühle sich durch Unterstellungen von Abgeordneten für politische Spiele benutzt, beklagte sich Dagmar Keding im Juni auf einer Gemeindevertretersitzung. Kritik, die eigentlich den Bürgermeister treffen soll, wollen Mitarbeiter nicht länger auf ihre Kosten aushalten müssen. Gut möglich, dass auch Bauamtsleiterin Angela Böttge aus diesem Grund die Reißleine zog.

Von Frank Bürstenbinder