Kündigung wegen Stinkefinger: Arbeitsgericht gibt der Firma recht

Brandenburg/H

Ein 34 Jahre alter Familienvater verliert seine Arbeitsstelle, weil er zwei Arbeitskollegen auf dem Betriebsgelände seinen Stinkefinger gezeigt haben soll.

Die 2. Kammer des Arbeitsgerichts Brandenburg/Havel äußert sich nach den Worten von Richterin Petra Eggebrecht „übereinstimmend überzeugt“ davon, dass sich die Geste so zugetragen hat.

Die Brandenburger Arbeitsgerichtskammer weist die Klage des gekündigten Mitarbeiters gegen seine verhaltensbedingte Entlassung in erster Instanz ab. Sie gibt somit dem Arbeitgeber des Mannes recht, der die Kündigung vor etwa einem Jahr aus mehreren Gründen ausgesprochen hatte.

Berufung vor dem Landesarbeitsgericht

Als Kündigungsgrund anerkannt wurde am Ende der besagte Stinkefinger. Aufgrund dieses Urteils würde der Kläger auch seinen entgangenen Lohn in fünfstelliger Höhe nicht erhalten.

Allerdings ist die Entscheidung noch nicht rechtskräftig. Der Mitarbeiter und sein Rechtsanwalt Simon Daniel Schmedes werden in die Berufung vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg gehen.

Der Kläger bestreitet den Vorwurf, zwei Arbeitskollegen den ausgestreckten Mittelfinger aus seinem Auto heraus gezeigt zu haben, als er im vergangenen Februar nach seiner Krankmeldung vom Betriebsgelände gefahren ist.

Unterschiedliche Einschätzung der Zeugen

Nach Schmedes’ Einschätzung haben die im Arbeitsgerichtsverfahren gehörten Belastungszeugen widersprüchliche und damit unzutreffende Angaben gemacht. Berufsrichterin Eggebrecht und die beiden Schöffen sehen das anders.

„Die Zeugen haben glaubhafte Aussagen gemacht, was passiert ist, vielleicht haben sie das Geschehen in kleinen Nuancen unterschiedlich dargestellt“, begründet die Richterin den Tenor des Urteils. Die Kammer glaubt somit den beiden Arbeitskollegen nicht dem Kläger.

Der betreffende Mann war seit Ende 2016 als „Facharbeiter Munition“ bei der Firma Blücher in Premnitz beschäftigt. Die Firma, die ihren Hauptsitz in Erkrath bei Düsseldorf hat, arbeitet auf einem interessanten, in der Region wenig bekannten Geschäftsfeld.

Firma produziert für Militär und Zivilschutz

Die Firma produziert unter anderem persönliche ABC-Schutzausrüstung. „Blüchers führende Rolle auf dem Gebiet der Hochleistungs-Verbundstoffe beruht auf langjähriger Erfahrung in Materialforschung, textiler Entwicklung und Herstellung von Systemen, die das menschliche Leben schützen“, schreibt das Unternehmen über sich selbst.

Die Schutzausrüstung findet demnach Verwendung beim Militär und Zivilschutz, bei Ersteinsatzkräften, Feuerwehren und Polizei sowie in länderübergreifenden Organisationen wie den Vereinten Nationen.

Bei Schutz vor ABC-Bedrohungen Weltmarktführer

Beim Schutz vor ABC-Bedrohungen sei Blücher Weltmarktführer geworden, heißt es. Die Technologie wird demnach in mehr als 40 Nationen genutzt. Dazu gehören den Angaben zufolge 22 der 28 NATO-Mitglieder.

Mittlerweile seien bereits mehr als elf Millionen der Schutzsysteme an Kunden auf der ganzen Welt ausgeliefert worden.

In der seit etwa 2002 bestehenden Produktionsstätte in Premnitz werden Hochleistungs-Absorbentien hergestellt. Chemisch gesehen seien das Aktivkohlen, erklärt der Geschäftsführer. Diese Aktivkohlen können giftige Substanzen binden. Sie werden für die lebensrettenden Kampfanzüge verwendet.

Von Jürgen Lauterbach