Brandenburg/H

Ich folge Jan Neukirchen hinauf in sein lichtdurchflutetes Atelier am Brandenburger Dom und finde mich in einer Werkstatt oder besser noch in einem Labor wieder. Auf dem Fensterbrett surren in Drehbewegungen kleine Apparate, die wie aufeinandergestapelte Miniaturbriefwaagen aussehen – „ein kleines Nebenprodu...