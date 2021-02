Kultur nur für Geimpfte? Brandenburger MAZ-Facebook-Nutzer sagen ihre Meinung

Brandenburg/H

Können Menschen mit einer Corona-Impfung schon Konzerte und andere Veranstaltungen besuchen? Veranstalter Eventim macht sich dafür stark. Bundesjustizministerin Christiane Lambrecht (SPD) ist nicht dagegen. Unternehmen hätten hier mehr Spielraum als der Staat, sagt sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Wie sehen dies die Brandenburger? Die MAZ hat die Frage in die Facebook-Gruppe „MAZ informiert: Corona-Virus in Brandenburg an der Havel“ gestellt und etliche Reaktionen bekommen.

Ina Katrin Friedrich: Ein privater Verstoß gegen das Grundgesetz und die Gleichbehandlung. Auch wenn Veranstalter und Privatunternehmen Hausrecht nutzen, finde ich diese Ausweitung sehr bedenklich.

Anzeige

Guido Speer: Volle Zustimmung! Natürlich erst, wenn auch die Voraussetzungen gegeben sind.Letztlich bestimmen die Veranstalter, wen sie zur Party einladen.

Bärbel Homm: Na dann, meine Oma darf und ich nicht, weil kein Impfstoff da ist? Darüber zu diskutieren, obwohl die Impfmittel nicht ausreichend sind, halte ich für ziemlich blöde.

ZU den fehlenden Veranstaltungen gehört der Bildermarkt im Brandenburger Theater. Voriges Jahr war dazu Mitte Januar ins Große Haus geladen worden. Quelle: Rüdiger Böhme

Carola Niekisch: Ich finde es sehr bedenklich. Denn es macht einen Unterschied, ob ich in ein Land nicht einreisen kann oder im eigenen Land dadurch von allem ausgeschlossen werde. Es gibt noch nicht genug Impfstoffe und es gibt noch immer keine klaren Aussagen, über die Reichweite der Impfung. Trage ich es auch nach der Impfung weiter? Wie groß ist der Schutz bei Mutationen?

Rico Rudolphi: In manche Länder darf man nicht einmal einreisen, wenn man nicht bestimmte Impfungen nachweisen kann. Da ist das komischerweise kein Problem, sich irgendetwas spritzen zu lassen.

Tobias Borchers: Die Leute tun so, als wäre das etwas völlig Neues. Ich muss mich sogar gegen Masern impfen lassen, sonst darf ich nicht als Lehrer arbeiten.

Heide Traemann: Kinder dürfen ohne Impfung nicht in die Kita. Und das ist richtig so! Durch Impfung sind viele Krankheiten hier nicht mehr präsent. Für viele leider aber auch nicht die schrecklichen Folgen der Infektionskrankheiten wie Pocken oder Kinderlähmung.

Von MAZ