Kultur startet wieder: In den Päwesiner Stall dürfen auch Getestete

Nach fast einjähriger Zwangspause beginnt am Wochenende im Stall von Liane und Frank Wasser wieder der Kulturbetrieb. „Weil die Sicherheit unserer Gäste Vorrang hat, haben wir lange auf Veranstaltungen verzichtet. Wir starten unser Programm in die nächsten Monate unter Anwendung der 3G-Regel“, sagte der bekannte Pianist und Erfinder der Havelländischen Musikfestspiele, Frank Wasser, der MAZ. Damit werden auch Besucher in dem zum Märkischen Hof in der Fischerstraße gehörenden Stall begrüßt, die nicht nur geimpft oder genesen sind, sondern einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Der Stall verfügt über 99 Plätze, eine eigene Küche und einen weiteren Gemeinschaftsraum. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Verzicht auf die sogenannte 2G-Option, bei der nur noch Geimpften und Genesenen Zutritt gewährt wird, hat auch einen praktischen Grund. Lange bevor mit der Einführung der Regeln begonnen wurde, haben die Veranstalter zahlreiche Karten im Vorverkauf abgesetzt. Nachteil des 3G-Modells: Familie Wasser darf die Platzkapazität des Stalls, der in normalen Zeiten für 99 Personen zugelassen ist, nur zur Hälfte ausnutzen. „Unser Hygienekonzept weist entsprechende Abstände zwischen den Stühlen auf“, so Wasser.

Kultur im Päwesiner Stall

Aus dem 1880 aus Ziegelsteinen errichteten Nebengebäude, das lange Zeit als Kälberstall genutzt worden war, haben Liane und Frank Wasser nach umfangreichen Sanierungsarbeiten einen Ort für Veranstaltungen und Begegnungen gemacht. Zwar steht das Gemäuer nicht unter Denkmalschutz, doch es war ein Ziel der Bauherren, so viel wie möglich von der historischen Bausubstanz in die Zukunft zu retten. Deshalb muss sich kein Gast bei Schubert, Debussy und Rachmaninov über gusseiserne Säulen, eine gekalkte Kappendecke und Isolatoren aus den Anfangsjahren der Elektrizität wundern.

Die Band Tuba Vibes Project ist am Sonnabend im Päwesiner Stall zu Gast. Quelle: Veranstalter

Ausgerechnet im Eröffnungsjahr 2020 hatte Corona viele Pläne zunichte gemacht. Doch an diesem Wochenende wollen die Bankangestellte und der Pianist wieder Leben in ihren Stall bringen. Zunächst wird am Sonnabend um 15 Uhr unter der Flagge der Havelländischen Musikfestspiele zu „Jazz für Kids“ mit dem Tuba Vibes Project aus Berlin eingeladen. Dahinter steckt ein Familienkonzert, das Kindern ab sechs Jahre die wunderbare Welt des Jazz näherbringen wird. Außerdem bringt die Band selbstgeschriebene Stücke zur Gehör. Karten für diese Veranstaltung können telefonisch unter 033237/8596-3 vorbestellt werden.

Frank Wasser spielt mit Daniel Mögelin

Schon am Sonntag geht es unter den angekündigten Hygieneregeln im Stall weiter. Dann wird der Hausherr selbst am Klavier zu erleben sein. Und zwar begleitet Frank Wasser den Bratschisten Daniel Mögelin um 16 Uhr bei einem Konzertnachmittag. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Debussy und Schostakowitsch. Mögelin tritt für den kurzfristig verhinderten Violonisten Marco Reiß auf. Mit ihm wollte Wasser eigentlich Sonaten von Beethoven spielen. Vorbestellungen sind online über info@stall.events möglich.

Von Frank Bürstenbinder