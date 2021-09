Brandenburg an der Havel

Die Kirchmöser Ufermomente sind zurück und starten mit Musik vom Lieferservice, einem Filmabend und Legenden aus dem Brandenburger Stadtteil.

Neustart nach zwei Jahren Pause

Das Kulturfestival beginnt nach zwei Jahren Pause am 17. September in der Alten Fleischerei am Wusterauer Anger 15. Zum Auftakt des Events zeigt das Duo Shake Shake Theatre ab 16 Uhr das Schattenspiel „Der großzügige Baum“.

Ab 18 Uhr eröffnen Anwohner wie Ute Ringel und Wolfgang Schlegel eine neue Skulptur, die zusammen mit Kindern entstanden ist und den Platz beleben soll. Für Christina Gumz ist das Festival ein Zeichen des Zusammenhalts in Kirchmöser.

Christina Gumz und Clément Labail lieben das Theater. Quelle: Picasa

„Bei den Ufermomenten erleben wir gemeinsam mit dem Publikum die Verbindung von Theater und Natur. Wir möchten ein Miteinander von künstlerischen Ausdrucksformen und der Umgebung schaffen“, sagt sie der MAZ.

Ein Hauch von Frankreich

Die 40-Jährige plant das Event mit ihrem Partner Clément Labail. Beide leiten das Théâtre Au fil des nuages, was übersetzt soviel wie „Das Ziehen der Wolken am Himmel“ heißt. Das Duo bringt seit 2016 die französische Lebensart an die Havel.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Theater ist für sie ein Ort, der Spaß bietet und Räume für neue Überlegungen schafft. „Poesie kann helfen, frei zu sein und Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten“, sagt Clément Labail der MAZ.

Lieferdienst für Musik

Zum ersten Mal ist er mit seiner Partnerin als Musik-Lieferdienst unterwegs. Das Paar fährt Samstag von 10 bis 13 Uhr auf dem Rad, spielt Chansons und erfüllt Musikwünsche in Kirchmöser. Eine Playlist gibt es nicht, Details besprechen die Künstler mit ihren Zuhörern.

Jessica Dörhöfer aus Plaue präsentiert ab 16 Uhr ihre Kunst und vermischt Malerei mit der Fotografie. „Alles unterliegt einem Prozess der Verfremdung. Neue Realitäten entstehen und laden dazu ein, entdeckt zu werden“, sagt sie.

Dörhöfer hat Innenarchitektur studiert, als Produktmanagerin für LED-Lampen beim Leuchtenhersteller Philips gearbeitet. Von Hamburg über Hannover ist sie nach Plaue gekommen.

Leseclub und Filmabend

Vor und nach Veranstaltungen dreht sich bei den Ufermomenten das Karussell. Filme zum Paris der 50er Jahre und ein französisch-belgischer Film laufen im Hinterhaus der Alten Fleischerei. Am Sonntag erleben Festivalbesucher ab 11 Uhr einen Spaziergang mit poetischen Überraschungen. Der Abschluss des Festivals ist gleichzeitig der Neustart für den Leseclub.

Hier treffen sich Anwohner einmal im Monat und sprechen über Literatur. „Es geht darum, welchen Anstoß Bücher geben und das Leben zu bereichern. Es soll eine Gesprächsrunde in gemütlichem Ambiente sein. Jeder kann sich inspirieren lassen“, sagt Gumz.

Christina Gumz plant das Kulturfestival „Kirchmöser Ufermomente“. Quelle: privat

Bei den „Kirchmöser Ufermomenten“ gilt die 3G-Regel, für Abstand ist gesorgt, Desinfektionsmittel stehen bereit. Für die Planer ist das Festival in Corona-Zeiten auch ein Neustart. „Wir haben immer noch ein Kribbelgefühl und freuen uns auf viele tolle Momente“, sagt Christina Gumz.

Vom 17. bis 19. September läuft das Kunstfestival „Ufermomente 2021“. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, Spenden erwünscht. Infos per E-Mail an ein.wort.pour.un.autre@gmail.com oder unter 0176/80 09 39 86.

Von André Großmann