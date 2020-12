Brandenburg/H

Zu einer Kundgebung hat sich die Gruppe „Brandenburg steht auf“ aus Corona-Leugnern und -skeptikern, Pandemie-Müden und Rechtsradikalen für diesen Mittwoch um 17 Uhr auf dem Neustädtischen Markt über den Messenger-Dienst „ Brandenburg steht auf“ verabredet.

„Sinnloser Lockdown“

„Ich würde mal sagen, dass es ein Aufruf war, um zu zeigen, wie laut wir sein können und wer wir sind... Und um ein Zeichen zu setzen, dass wir mit dem sinnlosen Lockdown nicht einverstanden sind...“, schreibt ein Mitglied, das sich „Dennis“ nennt.

Anzeige

Polizei bereitet sich vor

„Diese ominöse Versammlung ist uns natürlich bekannt“, sagt Polizeidirektions-Sprecher Oliver Bergholz. „Es gibt allerdings bei uns keine Anmeldung dafür. Wir als Polizei haben einen an die Lage angepassten Einsatz vorbereitet.“

Mit Augenmaß beurteilen

Allerdings wolle die Staatsmacht die Situation verhältnismäßig und auch mit Augenmaß betrachten, theoretisch sei es ja möglich, eine Demonstration oder Kundgebung auch direkt vor Ort anzumelden. „Wir sind ein versammlungsfreudliches Land. Laut Eindämmungsverordnung dürfen solche Veranstaltungen erst ab einer Inzidenzzahl von 200 untersagt werden. Das ist in Brandenburg an der Havel noch lange nicht der Fall“, sagt Bergholz.

Keine Sperren vorab

Konkrete Maßnahmen will er allerdings nicht vorab verraten, nur so viel: „Wir werden vorab nichts unterbinden.“ Am Montagabend hatten nämlich an allen Ecken des Neustädtischen Marktes Beamte mit Streifenwagen und eingeschalteten Blaulichtern gestanden. Offensichtlich wollten sie verhindern, dass sich die Teilnehmer der Kundgebung vom Heine-Ufer hier erneut versammeln.

Von André Wirsing