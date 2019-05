Brandenburg/H

Die Kunst am Bau ist in die Jahre gekommen, die Stabhochspringer vom Klinikum müssen zur Reha-Kur. Die ersten beiden von sieben sind bereits erfrischt zurückgekommen, die anderen folgen nach und nach.

2003 waren die gelben Männer aufgestellt worden, die Figuren zeigen einen Stabhochspringer in den verschiedenen Phasen eines Sprungs. Das Werk mit dem Namen „Balance“ stammt vom Künstler Jan Beumelburg, der seit 1994 in der Stadt lebt. Mehr als 30 Künstler aus ganz Deutschland hatten sich an dem zum Jahreswechsel 2002/03 ausgelobten Wettbewerb „Kunst am Bau für das Städtische Klinikum Brandenburg” beteiligt. In das Projekt „Balance” sind immerhin gut 100000 Euro geflossen, großzügig gefördert vom Land. Vom selben Künstler hängen auch großzügige Bilder in der Magistrale des Klinikums.

Zur Galerie Das Epoxidharz wird ausgebessert, danach laminiert und wieder knallgelb lackiert. Mit der neuen Lichtanlage erscheinen die Hochspringer strahlender als je zuvor.

Beumelburgs Ensemble besteht im Wesentlichen aus drei Elementen: sieben etwa 1,85 Meter große Körperabformungen eines athletischen Mannes; mehrere bis zu zwölf Meter hohe Edelstahlmasten mit seitlich angebrachten Profilen von bis zu 5,60Metern Länge; eine aufwändige Lichtinstallation. Zusammengesetzt bilden die Einzelteile den Bewegungsablauf eines Stabhochspringers, der sich, über den tiefen Graben zur unterirdischen Garage setzend, in den Himmel erhebt. Wobei Anordnung und Form der Masten und Profile sowie das Spiel des Windes mit den 35 Kilogramm schweren Figuren aus stahlverstärktem Epoxidharz den Eindruck hinterlassen, es handele sich um ein riesiges Mobile.

Doch nun gab es bereits diverse Abplatzungen, zudem haben die Figuren an Farbe verloren, wirkten ausgeblichen. „Wir haben den Künstler gefragt, ob er sich darum kümmert. Er hat abgewinkt, deshalb haben wir selbstständig die Firma LKZ Lack-Karosserie-Zentrum Brandenburg in der Münsterschen Straße beauftragt“, sagt Marita Lickert, sie ist Bauleiterin am Klinik Service Center. Rund 20.000 Euro kostet das Aufarbeiten, sagt Klinikumssprecher Björn Saeger auf MAZ-Anfrage. Die Einzelteile werden neu „laminiert“, lackiert zudem wird die Beleuchtungsanlage erneuert. In zwei Wochen sollen zwei weitere Figuren zum LKZ gebracht werden, etwas später die restlichen drei.

