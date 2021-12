Kunst durch Zufall: Studentische Werkschau in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Auf Unverhofftes, Neues, Anderes stößt, wer sich wachen Auges nicht in gewohnten Bahnen, sondern nach den Regeln des Zufalls durch die Stadt bewegt. Vom kreativen Potenzial des Sich-Verirrens (und der so Verirrten) können sich Brandenburger jetzt in der Jakobskapelle ein Bild machen.

Dort ist die Werkschau „Eins ist grade aus“ von Studierenden der Uni Potsdam in Zusammenarbeit mit der Wredow-Kunstschule zu sehen. Dafür gingen acht angehende Kunstpädagogen auf Tagesexkursionen in Brandenburg an der Havel, Potsdam und Berlin. Die einzige Vorgabe: Der Würfel entscheidet über den Weg, das Material sowie die künstlerische Technik.

Nach diesen Regeln bewegten sich die Studierenden über das urbane Spielfeld. Quelle: Moritz Jacobi

Streifzüge nach dem Zufallsprinzip

Die Studierenden durften Spieler und Spielfiguren zugleich sein – und sich nach Lust und Laune in der Stadt verirren. Gesammelt wurden dabei Schnappschüsse, Skizzen, aber auch flüchtige Alltagsdinge wie Fahrkarten oder die Überreste einer Hummel. In der Auseinandersetzung mit den experimentellen Streifzügen entstanden acht Skizzenbücher, in denen das Erlebte künstlerisch verarbeitet wurde.

Aufmerksame Havelstädter erkennen die eine oder andere Magnetfolie wieder, die von den Studierenden in der Havelstadt platziert und fotografiert worden ist. Einige können sogar käuflich erworben werden. „Gehen Sie aufmerksam durch Brandenburg“, empfiehlt Professor Ruppe Koselleck den zwanzig Gästen der Ausstellungseröffnung am Freitagabend, „vielleicht finden sie noch eine der übrigen Folien.“

Kunst nicht nur für den Kühlschrank: Die „magnetischen Translokationen“ können vor Ort sogar käuflich erworben werden. Quelle: Moritz Jacobi

Angehende Kunstlehrer stellen aus

Der auch als freischaffender Künstler tätige Dozent für künstlerische Praxis betreut die ersten zwei Jahrgänge, die im Land Brandenburg überhaupt wieder Kunst auf Lehramt studieren können. „Das Fach wurde vor etwa fünfzehn Jahren mal abgewickelt, weil man glaubte, dass dafür Berlin als Studienort ausreiche“, sagt er der MAZ. Heute werden wieder händeringend Lehrkräfte gesucht und ausgebildet – auch Kunstpädagogen.

Die dürfen und sollen durchaus selbst in die Rolle des Künstlers schlüpfen. „Man kann ganz anders ausbilden, wenn man selber mal Ausstellungen gemacht hat“, sagt Koselleck. „Und da die Absolventen künftig in Brandenburg unterrichten, sollten sie auch ihre eigenen Ausstellungen in Brandenburg machen.“

Bei eisigen Temperaturen warten Studierende und Interessierte vor der „verrückten“ Kapelle neben der Wredowschen Zeichenschule auf die Eröffnung der Ausstellung „Eins ist grade aus“. Quelle: Moritz Jacobi

Von der Schülerin zur Dozentin

Sophia Rohloff aus Brandenburg an der Havel studiert Kunst auf Lehramt in Potsdam. Quelle: Sophia Rohloff

Der Kunstschuldirektor Tobias Öchsle begrüßt die Kooperation mit den Potsdamer Studenten: „Auch wir haben natürlich ein Interesse an einer soliden Nachwuchsarbeit, nicht nur was unsere Arbeit mit Kindern betrifft. Schließlich ist die Kunstschule auch ein möglicher Arbeitgeber für die Absolventen.“ Absolventen wie Sophia Rohloff aus Brandenburg an der Havel.

Die Studentin im dritten Semester war lange Jahre selbst an der traditionsreichen Brandenburger Kunstschule aktiv, erst als Schülerin, später als Praktikantin. Dass die Ausstellung, an der sie mitgewirkt hat, nun in der Jakobskapelle stattfindet, ist auch ihr Verdienst. „Ich kann mir gut vorstellen, nach meinem Abschluss als Dozentin an die Wredowsche Zeichenschule zurückzukehren“, sagt die 25-Jährige.

Erste Ausstellung in der „neuen“ Kapelle

Interessiert blättern die Besucher durch die Skizzenbücher der angehenden Kunstlehrer. Quelle: Moritz Jacobi

Es ist die erste Ausstellung, seit der 706 Jahre alte, denkmalgeschützte Backsteinbau für kulturelle Zwecke hergerichtet und nutzbar gemacht worden ist. So wurde im Laufe des Jahres das Mauerwerk bearbeitet, ein Stromanschluss installiert und die mittelalterlichen Nischen freigelegt.

Letztere hat Koselleck sogleich für die Kunst in Beschlag genommen und mit knallrosa Styroporfiguren bestückt. „Es handelt sich um aussortiertes Verpackungsmaterial der Telekom“, verrät der Aktionskünstler der MAZ. Künstlerisch gestalten will die Kunstschule auch den Weg zum neuen Kapelleneingang: mit eigens angefertigten Pflastersteinen aus Ton.

Die Ausstellung ist noch bis zum 12. Dezember zu sehen, der Eintritt ist kostenfrei, eine Voranmeldung ist erforderlich: 03381 / 52 21 04.

Tipps für die eigene Mappe Um den Einstieg in ein Kunststudium bzw. den Sprung an die Hochschule erleichtern, bietet die Wredow-Kunstschule immer mittwochs um 17 Uhr einen Mappen-Kurs an. Anlässlich der aktuellen Ausstellung wird auch Ruppe Koselleck am Nachmittag des 7. Dezember eine exklusive Mappen-Beratung abhalten. „Die Mappe ist das, worauf es ankommt“, sagt er.

Von Moritz Jacobi