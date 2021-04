Gräben

Autofahrer reiben sich die Augen, Fußgänger halten inne. Was ist in Gräben passiert? Über Nacht hat sich die Ortsmitte in eine Straßengalerie verwandelt. Und das in zweifacher Hinsicht. Die Hauptstraße bietet den öffentlichen Raum für Kunst, die so in Gräben noch nie zu sehen war. Außerdem sehen die in poppigen Farben gehaltenen Bilder phantastisch aus, doch sie haben einen realen Hintergrund. Die schwarzen Linien auf dem rot-gelb-blauen Hintergrund sind die malerische Umsetzung von Straßennetzen aus der bergigen Provinz des südostasiatischen Staates Myanmar, das früher Burma hieß.

Nicht zu übersehen ist dieses Bild an der alten Schmiede in Gräben. Quelle: Frank Bürstenbinder

Hinter der ausgefallenen Open-Air-Aktion steht Jürgen Klünder, der in seinem Leben viele Länder auf der Welt gesehen hat. Der gebürtige Hamburger hat als Uni-Professor in Hongkong viele Jahre Studenten Deutsche Sprache, Literatur und Philosophie gelehrt. Seit 27 Jahren lebt er in Gräben auf einem alten Bauernhof. Zumindest im Sommer. Weil ihm deutsche Winter zu grau und kalt sind, verbringt Klünder die dunkle Jahreszeit lieber in Thailand. Bis Corona kam. Was nur wenige wissen: Der Senior malt. Und zwar Wege und Straßen in aller Welt. Die ausgefallenen Motive sind für ihn interessant, weil sich in den Bauwerken die Energie der Menschen manifestiert. „Straßen schaffen Verbindungen, die den Menschen Wohlstand bringen, aber ebenso in die Katastrophe führen können“, erklärt Klünder seinen Faible für Landkarten, die als Vorlage für sein künstlerisches Schaffen dienen.

Jürgen Klünder in seiner Scheune mit Straßenbildern aus aller Welt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die zwei mal einen Meter großen Bilder schmücken seit dem Wochenende Scheunentore, Hofeinfahrten und Fassaden an fünf Stellen entlang der Hauptstraße. Ortsvorsteherin Jutta Debler stellte dem Maler sogar die Fassade des Gemeindebüros zur Verfügung: „Ein wenig Farbe können wir in dieser schwierigen Zeit gut gebrauchen. Außerdem strahlen die Arbeiten Zuversicht und Lebensfreude aus. Das gefällt mir.“ Auch an der alten Schmiede sowie bei den Familien Knape, Holz und Christoph geht es neuerdings bunt zu. Immer wieder tauchen hinter den schwarzen Straßenlinien Kreise in verschiedenen Farben auf. „Myanmar ist ein buddhistisches Land. Und im Buddhismus ist der Kreis ein wichtiges Symbol“, weiß der Künstler.

Auch an diesem Hoftor in der Gräbener Hauptstraße hat die Kunst einen Platz bekommen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Eine politische Botschaft liegt seinen Bildern fern. Als er vor über fünf Jahren zu Acrylfarben und Sperrholzplatten griff, war an einen blutigen Militärputsch in Myanmar nicht zu denken. Dennoch könne heute jedermann seine Werke als ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern der dramatischen Entwicklung sehen, so Klünder. Schon 2015 war der promovierte Gelehrte mit einer Ausstellung zum Thema „Kulturlandschaften in Burma“ zu sehen. Nicht wahllos, sondern mit Bedacht hat Klünder seine Bilder angebracht: „Ich habe mir die Sichtachsen angesehen und die Hausbesitzer um Erlaubnis gefragt. Fast alle haben spontan zugesagt.“ Zunächst soll die bunte Kunst, nach der man Autos fahren kann, in den nächsten Wochen an Ort und Stelle bleiben. Ob sich daraus eine wechselnde Ausstellung ergibt, muss die Zeit erst zeigen. Möglicherweise beschäftigt sich Klünder noch mit den einsamen Straßen im hügligen Fläming, die die Phantasie nicht weniger anregen als 2000 Jahre alte Handelswege im bevölkerungsreichen Asien.

Von Frank Bürstenbinder