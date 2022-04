Plaue

Kunst-Workshops, Vorträge und Vorlesungen zu kreativen Themen: Das alles wird es ab Juni dieses Jahres im Atelier im Alten Buchladen in Plaue, einem Ortsteil von Brandenburg an der Havel, geben. Die neue Kultureinrichtung ist in der Genthiner Straße 27 zu finden.

Die Eröffnung ist für das Pfingstwochenende geplant. Groß und Klein sind eingeladen, in die Kurse hineinzuschnuppern. Das Atelier gehört Elisa Bergemann und ihrem Partner Jan Sammer. Beide freuen sich schon, wenn es endlich losgehen kann.

Elisa Bergemann kennt Kunst seit der Kindheit

„Ich war schon als Kind immer in der Bastelecke“, erzählt Elisa Bergemann begeistert. Seit sie einen Stift halten kann, hat sie immer gebastelt und gemalt. Ihr war klar: sie will einen kreativen Beruf erlernen. Damals war Mediengestaltung im Gespräch.

Allerdings sprach ihr Vater mit einem Kollegen, der berichtete, der Beruf wäre sehr technisch und kaum kreativ. Stattdessen machte Elisa Bergemann eine Modedesign-Ausbildung.

Der Workshopraum im Atelier im Alten Buchladen ist bereits fertiggestellt. Quelle: Julia Kazmierczak

Diese fand sie sehr interessant und übte dann die Arbeit als Damenschneiderin vier Jahre lang aus. Dort erlernte sie bereits Gestaltungsgrundlagen. Da sie jedoch nicht hundertprozentig hinter der Arbeit stand, entschied sie sich dagegen, weiter zu machen. Stattdessen besaß sie zwischenzeitlich ein Schmuckgewerbe und war viel auf Kunstmärkten unterwegs.

Jahre später kam sie schließlich zurück zur Mediengestaltung. In der Weiterbildung hat Bergemann viel dazugelernt und „viele Künstlerfreunde kennengelernt“. Schon damals bestand der Wunsch, ein eigenes Atelier zu haben. Dazu kam das Bedürfnis, einen Raum zu schaffen, in dem auch andere Künstler Kurse geben können. „Viele würden gerne einen Workshop geben, aber es fehlt der Raum“, berichtet die 30-Jährige.

Elisa Hagemann möchte mehr Workshops in Plaue anbieten

Elisa Hagemann arbeitet parallel als Dozentin, unter anderem auch an der Volkshochschule, und gibt dort Kurse für Kinder und Erwachsene. Workshops sind ihre Passion. „Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß! Ich möchte das ein bisschen weiter ausbauen können und öfter machen. Ein- bis zweimal in der Woche ist mir persönlich zu wenig.“

Das jetzige Atelier beherbergte früher einen Buchladen und die Post. Beide Geschäfte wurden schließlich vor einiger Zeit geschlossen und die Räumlichkeiten standen leer. Die Frage war offen, was mit dem Raum geschehen soll.

Im Flur des Atelier im Alten Buchladen wird noch an der Galerie gearbeitet, die entstehen soll. Quelle: privat

Anfangs war es nur als kleine Büro-Ecke und Übergangsatelier für Elisa Bergemann gedacht. Langsam entwickelte sich es sich allerdings zu einem richtigen Workshopraum. Elisa hatte dabei dauerhaft die Unterstützung ihres Partners Jan Sammer, der selbst gerne malt und auch einige Kurse geben wird.

Die eigentlichen Arbeiten am Atelier starteten letzten Sommer. Es gab einige Verzögerungen aufgrund der Pandemie, besonders wenn es um Baustoffe ging. Die Tische musste das Paar extra aus Berlin abholen und aus dem sechsten Stock transportieren, ohne Fahrstuhl. „Das war eine sportliche Leistung“, sagt Elisa Bergemann und lacht.

Der vordere Workshopraum ist soweit fertig. Im hinteren Teil finden noch Bauarbeiten statt. Im Flur wird eine kleine Galerie entstehen, wo Kursteilnehmer ihre Kunstwerke präsentieren können. Des weiteren wird noch an einem Lagerraum für die Leinwände und der Toilette gearbeitet.

Erste Einblicke für Besucher ins Atelier im Alten Buchladen im Mai

Ursprünglich war die Eröffnung für den 8. Mai, den Tag des offenen Ateliers, geplant. Allerdings stand lange nicht fest, ob dieser stattfinden wird. Daher wurde die Eröffnung auf das Pfingstwochenende (4. Juni bis 6. Juni 2022) verschoben.

Trotzdem ist für den Tag des offenen Ateliers eine Kleinigkeit geplant. Alte Buchseiten können mit Frühlingsmotiven wie Blumen versehen werden. Jeder, der älter als sechs Jahre ist, kann teilnehmen. Wer sein Werk behalten will, muss eine Materialgebühr von fünf Euro zahlen, ansonsten ist die Teilnahme kostenlos. Die Veranstaltung findet von 10 Uhr bis 16 Uhr statt.

Kursteilnehmern stehen im Atelier im Alten Buchladen viele Materialien zur Verfügung. Quelle: Julia Kazmierczak

In Zukunft werden großteils Workshops, aber auch Vorträge und Vorlesungen angeboten. „Es ist eine bunte Mischung“, beschreibt Elisa Bergemann. Veranstaltungen sind abhängig davon, welche Künstler Interesse zeigen.

Auch die Volkshochschule wird ab dem Herbst Kurse im Atelier anbieten. „Es kann sich gerne jeder bei uns melden.“ Bis jetzt müsste dies über Social-Media oder Bekannte geschehen. Eine eigene Website ist jedoch bereits geplant.

Tierische Gesellschaft im Atelier im Alten Buchladen in Plaue

Neben dem Paar befinden sich auch zwei Atelierhäschen, Snowy und Casanova, sowie Kater Lucifer vor Ort. Die Tiere werden bei großen Kursen und Veranstaltungen natürlich umgesiedelt, sind bei kleineren Kursen aber durchaus anwesend.

Die beiden Atelierhäschen Snowy und Casanova. Quelle: Julia Kazmierczak

Für das Eröffnungswochenende an Pfingsten sind drei größere Kurse geplant: ein Häkelkurs für Kinder und Anfänger, ein Kurs, indem ein fertiges Bild an einem einzigen Tag angefertigt wird, und ein Kurs, wo neben Farben auch Kaffee zum Malen benutzt wird. Für Verpflegung und Materialien ist gesorgt.

Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juni, können Besucher jeweils von 13 bis 18 Uhr im Atelier im Alten Buchladen in Plaue, Genthiner Straße 27, vorbeischauen und am Montag, 6. Juni, von 13 bis 17 Uhr. „Wir freuen und über jeden Besucher, der kommt. Momentan sind wir noch kräftig am Planen“, sagt Elisa Bergemann.

Von Julia Kazmierczak