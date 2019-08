Kirchmöser

Die Geschichte eines Vampirs, Weltweisheiten und ein Kind, das gegen seinen Willen zum Diktator wird, erleben Besucher beim Kunst- und Kulturfestival „ Kirchmöser Ufermomente.“ Vom 6. bis 8. sowie vom 13. bis 15. September sind in der Alten Fleischerei am Wusterauer Anger 15 Theatervorstellungen, Bilder, Texte und Workshops zu sehen.

Zur Galerie Beim Kunstfestival „Kirchmöser Ufermomente“ erleben Zuschauer am 6. bis 8. und vom 13. bis 15. September Theaterstücke, Tänze, Filme und ein Picknick.

Deutsch-französische Kultur

Das Festival wird vom Verein „Ein Wort pour un autre“ und den Mitgliedern des „Theatre au fil des nuages“ (frei übersetzt: Das Ziehen der Wolken am Himmel) organisiert. Die Beteiligten wollen mit mehreren Veranstaltungen das deutsch-französische Kulturangebot erweitern. Zum Auftakt des Festivals heißt es am Anglerheim in Kirchmöser-Ost „Du bist ich. Töte mich-Tuesmoi.“

Dort liest die Autorin Rodica Draghincescu am 6. September um 19 Uhr aus ihrem Gedichtzyklus. Sie zeichnet den Weg aus ihrer rumänischen Kindheit in der Diktatur, Wunden der Vergangenheit und ihrem neuen Leben in Frankreich nach. Freiheit ist für die 56-Jährige ein zentrales Motiv.

Ein Kind als Diktator

Mehr Selbstbestimmung wünschen sich auch die Menschen im Laientheaterstück „Volksfroschlandtyrannei.“ Das Werk ist am 7. September um 18 Uhr erstmals auf der Bühne der Alten Fleischerei am Wusterauer Anger 15 zu sehen. Es erzählt die Geschichte des zehnjährigen „Völkerers“, der eigentlich nur spielen will. Doch da sein Vater Diktator ist und früh verstirbt, erbt das Kind die Macht im Staat. Die Bevölkerung ist unzufrieden, eine Revolution bahnt sich ihren Weg.

Am Schauspiel wirken mehr als 15 Kirchmöseraner mit, die beim offenen Theateratelier in neue Rollen schlüpfen. So spielt Marcus Stephan einen Weinlokalbesitzer, der erfolglos versucht, Bücher zu schreiben. Den Spaß hat er dennoch nicht verloren. „Das Schauspiel verbindet die Menschen, es erweitert den Horizont und schafft neue Freundschaften“, sagt der 47-Jährige der MAZ.

Wunsch nach Freundschaft

Die möchte auch der griesgrämige Herr Bumblegrum knüpfen. Jessica Nicholls und Pierre Filliez erzählen seine Geschichte am 13. September mit einem Aufklapp-Buch. Das Figurentheater rund um die vier Jahreszeiten startet um 16 Uhr. Im Theaterstück versucht die Natur, den grummelnden Typen aufzuheitern und sogar Pilze lachen ihn an. Im Frühling will Bumblegrum schließlich wieder auf Menschen zugehen. Ab 20 Uhr präsentiert das Textvarieté Krteck mit „Die Raspel ist kein Alpenfeilchen“ unterschätzte Aspekte der Weltweisheit. Die Erkenntnisse stammen teilweise aus Abgründen zwischen Mikroprosa und Flaschenbier.

Erkundung einer Sprache

Erste Schritte in der französischen Sprache können Kinder und Jugendliche hingegen bei einem Workshop von 10 bis 11.30 Uhr am 14. September wagen. Dann vermitteln Clément Labail und Christina Gumz ihr Wissen und belohnen Teilnehmer mit kostenlosen Crêpes. Ab 19 Uhr tanzen die Theatermacher und zeigen Auszüge aus Chansons, Sketchen, Lesungen, burlesken Stummfilmen und modernen und traditionellen Märchen.

Einen Tag später erleben Besucher am 15. September ein Picknick, bei dem ab 13 Uhr jeder Gast etwas mitbringen kann. Das Kulturfestival endet mit einer Vorführung des Films „Nosferatu“, der ab 16 Uhr zu sehen ist. Das Werk sollte im Jahr 1925 wegen eines verlorenen Urheberrechtsstreits vernichtet werden, überlebte aber in mehreren Schnittfassungen und erzählt die Geschichte des Grafen Orlok.

Theater als Ort der Freiheit

Die „ Kirchmöser Ufermomente“ finden zum zweiten Mal statt, doch das Theater fasziniert die Festivalveranstalter Christina Gumz und Clément Labail seit Jahrzehnten. „Für mich ist Theater ein Ort für Sprache, Spaß und neue Überlegungen. Es erschafft Poesie, kann helfen, Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und frei zu sein“, sagt Labail der MAZ.

Die Veranstaltungen des Kulturfestivals sind kostenlos und finden mit Ausnahme der Auftaktlesung in den Räumen der Alten Fleischerei am Wusterauer Anger 15 statt. Dort haben 40 bis 50 Gäste Platz, deshalb wird um eine vorherige Anmeldung gebeten. Infos per E-Mail an ein.wort.pour.un.autre@gmail.com oder unter 0176-80 09 39 86 .

Von André Großmann