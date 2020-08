Brandenburg an der Havel - Kunstaktion: So malen Kinder bedrohte Tiere in der Johanniskirche

Künstler Peter Hecht wünscht sich mehr Respekt für die Umwelt. Deshalb malt er mit Kindern von der Galerie Sonnensegel in der Johanniskirche bedrohte Tiere. Die siebenjährige Martha sagt, an welchem Bild sie arbeitet.