Kunstschätzen auf der Spur: Was Wolfgang Rose in der Wredow-Sammlung entdeckt

Brandenburg/H

„Piep!“ tönt es lautstark, sobald man sich am Arbeitsplatz von Wolfang Rose etwas genauer umsehen möchte. Ein Bewegungsmelder? „Die neue Alarmanlage funktioniert gut“, sagt Rose mit einem Lächeln. Und mit einem sicheren Gefühl, denn durch seine Hände gehen seit 2019 tausende von Kunstwerken, manche von beträchtlichem Wert. Der Kustos der Stiftung Wredowsche Zeichenschule hat einen der spannendsten Jobs von Brandenburg an der Havel.

Neben seinem Schreibtisch versammelt: Illustre Vertreter der europäischen Kunstgeschichte. Da liegt ein Mezzotinto nach Rubens neben einer Dürer-Zeichnung, ein japanisches Kinderbuch aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – also noch vor der Öffnung Japans – und über allem ein imposanter Foliant mit Zeichnungen von Bernhard Rode, einem der wichtigsten Künstler des Rokoko.

„Und das hier ist ein sogenanntes Hundert-Gulden-Blatt“, sagt der Potsdamer und zeigt auf eine rembrandtsche Radierung aus der Mitte des 17. Jahrhunderts mit dem Titel „Jesus heilt die Kranken“.

Der mittlere und rechte Teil der „Hundert-Gulden-Platte“ nach einer Vorlage von Rembrandt. Quelle: Moritz Jacobi

„Die Bezeichnung geht darauf zurück, dass für diese Grafiken von Rembrandt schon zu seinen Lebzeiten hohe Beträge gezahlt wurden“, erläutert Rose. Über hundert Jahre nach Rembrandts Tod wurde die Kupferplatte (der „zweite Zustand“) von einem Kupferstecher erworben, aufgearbeitet (der „dritte Zustand“) und in vier Teile zerschnitten, die ihrerseits zur Vervielfältigung dienten: „Daher nennt man eine Radierung wie diese den vierten Zustand.“

Detektivarbeit im Dienst der Wissenschaft

Derart verschlungenen Wegen spürt der Historiker mit detektivischer Genauigkeit nach. Die Bandbreite der Objekte ist groß: Gemälde, Studien, Grafiken und Drucke, aber auch historische Bücher, Briefe aus dem Wredow-Nachlass, Skulpturen, Münzen sowie Gemmen: kunstvoll geschnittene Schmuck- und Edelsteine.

Akribisch recherchiert er den Künstler, die Herkunft und den Kontext eines Werks und gleicht seine Daten mit historischen Katalogen und Internetquellen ab. Mit der Digitalisierung finden Teile der Sammlung auch ihren Weg ins Internet.

Die Wredow-Sammlungen im Internet Dank der von der Stadt Brandenburg finanziell unterstützten Erfassung und Digitalisierung sind mehrere Hundert Werke aus den Wredowschen Sammlungen online zu sehen. Auf https://brandenburg.museum-digital.de einfach das Museum „Stiftung Wredowsche Zeichenschule“ eingeben.

Nicht einfach, vor allem wenn nur rudimentäre Angaben aus den Inventarlisten des Stadtmuseums vorlägen – oder jegliche Anhaltspunkte fehlen.

Ob ihn der Lehrbetrieb und das Treiben der Grundschüler auf den Fluren nicht bei seiner Arbeit störe? „Ganz im Gegenteil, ich finde das toll. Die Kinder bringen hier etwas Leben in die Bude“, sagt Rose, dessen Einsatzort sich mit dem allmählichen Umzug der Sammlung ebenfalls mehr und mehr in das Wredowsche Schulgebäude verlagert.

Auf die richtige Lagerung kommt es an

An einigen Objekten der Wredow-Sammlung hat der Zahn der Zeit – und der unsachgemäßen Lagerung – sichtlich genagt, sie müssen restauriert werden. Denn nachdem die Sammlung gegen Ende des Zweiten Weltkriegs vor der Sowjetarmee evakuiert worden war, verblieb sie ab 1947 eingemottet im Lager des Brandenburger Heimatmuseums. Einige Werke wurden jedoch seit Kriegsende nicht mehr gesehen und tauchen mitunter in Auktionen oder Formaten wie „Bares für Rares“ auf.

Kustos und wissenschaftlicher Mitarbeiter Wolfgang Rose öffnet einen der neuen Spezialschränke, in denen die alten Papiere künftig gelagert werden können. Blaues, säurefreies Papier schützt den kostbaren Inhalt vor der weiteren Zersetzung. Quelle: Moritz Jacobi

Damit an den verbliebenen Kunstwerken künftig keine Lagerschäden mehr hinzukommen, schafft die Stiftung speziell gesicherte Schränke und sogar eigens zu diesem Zweck hergestelltes Papier in den Formaten A 0 bis A 3 an. „Das für die Lagerung dieser fragilen, alten Blätter verwendete Papier muss säurefrei sein, die Stücke werden auch noch einmal jeweils in säurefreies Pergament eingeschlagen“, erläutert der Kustos.

Dass die Sammlung nun peu à peu wieder an den Wredowplatz 1 zurückkehrt, gibt der Geschichte aus seiner Sicht ein durchaus ein wohlverdientes Happy End: „Ich bin sehr froh, dass die Sammlung nun wieder an ihrem historischen Ort ist.“

Von Moritz Jacobi