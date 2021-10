Kunstwerk in Gefahr: Skulptur am Wusterauer Anger zieht um 

Brandenburg/H

Ein Wasserfall, Ufo und Fuchs prägen die Angerskulptur, den neuen Hingucker in Kirchmöser. Kinder aus der Nachbarschaft haben das 1,50 Meter hohen Kunstwerk und das Modell aus Sperrholzlatten, Platten und Fundstücken in monatelanger Arbeit gestaltet.

Kunst in Gefahr

Doch jetzt ist das Objekt am Wusterauer Anger in Gefahr und verschwindet aus der Nachbarschaft, weil Gips und Holz den Regen und die Feuchtigkeit im Herbst nicht aushalten und ansonsten Schäden drohen. Wenn die Substanz angegriffen ist, könnte die Skulptur langsam zerfallen. Deshalb steht sie ab Sonntag bis Anfang des nächsten Jahres in einer Kirchmöseraner Garage.

So sieht das Kirchmöseraner Kunstwerk, die Angerskulptur aus. Quelle: André Großmann

Fantasie und Realität

„Dieses Kunstwerk zeigt wie die Anwohner und Kinder den Wusterauer Anger und ihre Umgebung sehen. Es ist ein Mix aus Realität und Fantasie und bietet daher faszinierende Einblicke. Wir brauchen das Modell, vor allem für unser Theateratelier im Mai 2022“, sagt Christina Gumz. Die Schauspielerin hat die Angerskulptur gemeinsam mit Bildhauer Wolfgang Schlegel, Malerin Ute Ringel und Kindern geplant, dann anschließend aufgebaut.

Dieses versunkene Auto gehört zur Angerskulptur. Quelle: André Großmann

Auf der Gipsplatte des Objekts stehen ein Schwan und Fuchs direkt neben einem versunkenen Auto. Im Hintergrund steuert ein Segler sein Boot über den Plauer See und ein Weichenwerk thront über allem. „Die Skulptur zeigt, wie vielfältig die Welt in Kirchmöser ist und wie viel Fantasie in den Köpfen der Menschen hier steckt“, sagt Christina Gumz.

Platz für einen Weihnachtsbaum

Das Kunstwerk verschwindet aber auch aus anderen Gründen, denn die Architekten des Modells wollen Platz für einen Weihnachtsbaum schaffen. „Auf dem Wusterauer Anger soll im Dezember zum ersten Mal ein Weihnachtserlebniswochenende starten. Dabei geht es uns nicht um Kommerz, sondern um die gemütliche Atmosphäre und den Zusammenhalt. Das Datum steht bald fest, wir beraten uns nur noch kurz“, sagt Christina Gumz.

Ab Januar kehrt das Kunstwerk dann zurück und darf mit einer Genehmigung des Brandenburger Grünflächenamts ein halbes Jahr in Kirchmöseer stehen. Für die Schauspielerin und ihren Partner Clément Labail ist die Entwicklung ihrer Heimat und Umgebung ein Herzensprojekt. Das Duo etabliert seit 2016 die französische Lebensart in Kirchmöser. Beide haben das Theater „Au fil Des nuages“ aufgebaut, was übersetzt soviel wie „Das Ziehen der Wolken am Himmel“ bedeutet.

Ort der Begegnung

Sie bieten Theater-Workshops für Schüler an, planen das Festival „Kirchmöser Ufermomente“ und veranstalten einmal pro Monat einen Buchclub und reden beim Puppentheater.

Als die Künstler nach Kirchmöser zogen, erfuhren sie von Nachbarn, dass es bis zur Wendezeit Geschäfte auf dem Anger gab und viel Leben herrschte. „Dieser Platz war ein Ort der Begegnung. Er sollte auch heute die Fantasie anregen und eine aktive Kunstszene haben“, sagte Malerin Ute Ringel bei der Gestaltung der Skulptur im Oktober 2019.

Die Künstler vereint das Ziel, die Angerskulptur fest in Kirchmöser zu verankern „Wir suchen einen Ort zur dauerhaften Installation, vielleicht ist es ja in der Magnus-Hoffmann-Schule.Dieses Kunstwerk gehört hierher“, sagt Gumz.

Von André Großmann