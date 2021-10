Kurioser Unfall: VW-Fahrer baut wegen Spinne Crash in der Heidelberger Straße

Bradenburg/Havel

Eine Spinne hat zu einem Crash in der Heidelberger Straße geführt. Am Samstagnachmittag hielt ein 56-jähriger Kradfahrer an der Ampel zur Rathenower Landstraße.

Spinne lenkt VW-Fahrer ab

Doch hinter ihm war ein abgelenkter VW-Fahrer unterwegs. Der 26-Jährge konnte sich nicht mehr auf die Straße konzentrieren, als er eine Spinne im Innenraum seines Wagens sah. Er fuhr anschließend hinten auf das Krad auf, doch dieser Crash hatte Folgen.

Spinnen können auch Unfälle auslösen. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand

Denn durch die Kollision wurden das Krad und dessen Fahrer gegen einen weiteren haltenden PKW geschleudert. Der Kradfahrer musste daraufhin auch noch verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Tipp der Polizei

„Das ist schon ein kurioser Unfall. Grundsätzlich sollten Fahrer immer zuerst die Ruhe bewahren, dann rechts ran fahren, die Warnblinkanlage starten und am besten schon vor dem Fahrtantritt überprüfen, ob sich wirklich Spinnen im Innenraum des Wagens befinden“, sagt Polizeihauptkommissar Marko Lange der MAZ. Beim Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 5500 Euro, gegen den Unfallverursacher läuft jetzt ein Strafverfahren.

Von MAZ