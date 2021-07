Kurstraße am Donnerstag für einige Stunden dicht

Brandenburg/H

Am Donnerstag, 22. Juli, wird die Kurstraße in Brandenburg an der Havel zwischen 8 und 13 Uhr ab der Zufahrt Kirchgasse in Fahrtrichtung Hauptstraße voll gesperrt. Das hat die Verwaltung mitgeteilt. Während dieser Zeit werden in der Curie-Schule Betonierarbeiten durchgeführt. Die aufgestellten Haltverbote seien zu beachten, heißt es. Die Verkehrsbehörde weist darauf hin, dass verkehrsordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden. Fahrzeuge in diesem Bereich haben in der genannten Zeit keine Möglichkeit, die Straße zu verlassen. Es wird um Beachtung der Beschilderung gebeten.

Von MAZ