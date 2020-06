Kurzarbeit am Brandenburger Theater: Lösung zeichnet sich ab

Brandenburg/H

Am Mittwoch tagte unter Leitung des Arbeitsrichters Robert Crumbach die Einigungsstelle zum Thema „Einführung der Kurzarbeit am Brandenburger Theater“. Sie ging danach ergebnislos auseinander, wie es heißt. Für Montag hat man sich erneut verabredet und will dann ein Ergebnis vorlegen, das im Entwurf schon steht, vom Betriebsrat aber noch abgesegnet werden müsste.

>>LESEN SIE AUCH: Mit Kurzarbeit aus der Theaterkrise?

Anzeige

Worum geht es? Die BT-Geschäftsführerin Christine Flieger will ausschließlich die 51 Musiker als einzigem künstlerischen Ensemble des Hauses in eine teilweise Kurzarbeit schicken und sich die Gehälter anteilig vom Arbeitsamt bezahlen lassen. Theaterverwaltung und Techniker sollen davon nicht betroffen sein.

Weitere MAZ+ Artikel

Saisonstart am 1. August wahrscheinlich

Orchesterchef Olivier Tardy und das Orchester gelten ebenso wie der Betriebsrat als Gegner der Lösung. Flieger betonte am Mittwoch, dass insbesondere Oberbürgermeister Steffen Scheller die Durchsetzung der Regelung verlange und weiß auch den Aufsichtsrat unter Leitung des Kulturbeigeordneten Wolfgang Erlebach (Linke) hinter sich. Fakt ist: In der kommenden Woche werden die Brandenburger Symphoniker nach den Lockerungen der Eindämmungsregelung wieder konzertieren. Danach gehen sie sofort in die Sommerpause. Am 1. August, so ist es intern im BT vereinbart, startet die Saison zwar mit Einschränkungen und Abstandsregelungen. Aber sie startet.

Weil die Symphoniker sich einem Haustarifvertrag unterworfen haben, sind sie faktisch unkündbar, anders als der Rest des Hauses, für den aber das Arbeitsmarktinstrument Kurzarbeit zur Vermeidung der Kündigung gar nicht zur Anwendung kommen soll.

Lösungsansatz scheint vernünftig

Auch wenn sich Gesellschafter, Theaterleitung und Betriebsrat zu Stillschweigen verpflichtet haben und am Freitag weder Christine Flieger, Wolfgang Erlebach oder Betriebsratsmitglieder erreichbar waren, sickerte nun doch der Entwurf einer Lösung durch, die man – unter der Leitung eines Arbeitsrichters – durchaus salomonisch nennen könnte. Vorbehaltlich des Votums des Betriebsrates könnte Flieger am Dienstag den Antrag – auch zwei Monate rückwirkend – auf Kurzarbeit stellen. Da bis zum Inkrafttreten der Kurzarbeit sieben Tage vergehen müssen, wären dann die Musiker bereits im Urlaub.

Und in dieser Zeit ist Kurzarbeit nicht möglich. Nach dem Urlaub der Musiker startet die neue Saison und sie arbeiten wieder voll. Da der Beschluss dann aber auf Vorrat gefasst wäre, könnten die Musiker bei einer zweiten Corona-Welle direkt in Kurzarbeit geschickt werden. Kommt diese Welle nicht, hat das Theater zumindest unter Beweis gestellt, dass es sich bemüht hat und könnte im Falle größerer Einnahmeausfälle unter den Rettungsschirm des Kulturministeriums kriechen.

Ohne gegenseitige Verletzungen

Diese Voraussetzung – und nicht der Wunsch, die Musiker in Kurzarbeit zu sehen – hatte Scheller mit dem Vorgehen bezweckt und auch erklärt. Vorausgesetzt, der Plan kommt durch und der Antrag wird rückwirkend genehmigt, wäre der Beschluss der Einigungsstelle eine Lösung, bei der keine Seite das Gesicht verliert. Sozusagen Kurzarbeit ohne Kurzarbeit plus Vorratsbeschluss. Doch selbst wenn dem Antrag nicht statt gegeben wird, ist das Thema zumindest ohne schwere gegenseitige Verletzungen beerdigt.

Von Benno Rougk