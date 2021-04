Brandenburg/H

Das Wirtschaftsleben in Brandenburg an der Havel ist in Coronazeiten von Kurzarbeit stärker betroffen als die Wirtschaft in den anderen kreisfreien Städten des Landes Brandenburg. Das geht aus den jüngsten Erkenntnissen der Arbeitsverwaltung hervor.

Wie stark Kurzarbeit in der Stadt und im Land Brandenburg in der aktuellen Corona-Pandemie noch verbreitet ist, kann die Arbeitsagentur nicht ermitteln.

Auch nach einer Suche im eigenen Datenbestand kann Alexandros Tassinopoulos nur rückblickend bis zum Oktober 2020 Auskunft geben darüber, für wie viele Betriebe und Arbeitnehmer Kurzarbeit abgerechnet wurde. Tassinopoulos ist Vorsitzender der Geschäftsführung Agentur für Arbeit Potsdam.

Kurzarbeit offenbar rückläufig

Vor einem halben Jahr zählte die Arbeitsverwaltung nach seinen Angaben in Brandenburg an der Havel 119 Betriebe in Kurzarbeit. Die Zahl kurzarbeitender Unternehmen war seinerzeit rückläufig. Im Juli 2020 hatten noch 182 Unternehmen Kurzarbeit nicht nur angemeldet, sondern auch praktiziert.

Die Größe von Betrieben wie ZF und Heidelberger Druck machte sich bemerkbar in der Zahl der Kurzarbeiter. 1433 Kurzarbeiter, für die Kurzarbeitergeld abgerechnet wurde, zählte die Behörde im Oktober 2020 in Brandenburg an der Havel.

Der Anteil von Kurzarbeitern an den sozialversicherungspflichtig beschäftigten Menschen war vor einem halben Jahr der Havelstadt mit 4,7 Prozent zwar niedriger als in den Vormonaten, verglichen mit anderen kreisfreien Städten und Landkreisen aber relativ hoch.

In Frankfurt/Oder nur halb so hoch

Die Kurzarbeiter-Quote lag in Frankfurt an der Oder und Potsdam mit 2,4 Prozent und 2,8 Prozent nur etwa halb so hoch und in Cottbus mit 1,9 Prozent sogar noch niedriger. Einen höheren Anteil an Kurzarbeitern verzeichnete die Arbeitsagentur brandenburgweit nur im Landkreis Dahme-Spreewald mit 6,1 Prozent.

Inzwischen scheint Kurzarbeit in Brandenburg an der Havel an Bedeutung zu verlieren. Allerdings liegen der Agentur nur Daten darüber vor, wie viele Betriebe im März 2021 Kurzarbeit angezeigt haben. Das war ein Rückgang auf 13 Unternehmen.

Allerdings erlaubt diese Zahl keine Aussage darüber, ob die Betriebe am Ende tatsächlich in Kurzarbeit gehen oder nicht. Anzeigen zur Kurzarbeit sind in der Regel ein Jahr lang gültig, in Krisenzeiten wie diesen sogar zwei Jahre.

Von Jürgen Lauterbach