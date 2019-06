Brandenburg/H

Metamorphose am Neustädtischen Markt: Aus einem Parkplatz wird ein – Parkplatz. Die Stellfläche direkt vor der Hypovereinsbank ist in den letzten Tagen umgewandelt worden von Parkplätzen für Pkw in einen Parkplatz für Touristenbusse.

Es ist ein Kurzzeitparkplatz, angeordnet ist von der Verkehrsbehörde eine Höchstparkdauer von 30 Minuten. das heißt, die Fahrer der Reisegesellschaften lassen ihre Fahrgäste hier nur ein- und aussteigen, die Busse werden für längere Wartezeiten am Wiesenweg oder am Nicolaiplatz abgestellt.

Lange Suche nach Ausweich-Orten

Vorausgegangen war eine Odyssee bei der Suche nach einem geeigneten Platz – beteiligt waren die Ressorts Stadtplanung, Tourismus, Verkehrsbehörde sowie Bauhof. Die ursprünglichen Parkflächen vor dem Hotel am Molkenmarkt verschwanden im Zuge des Umbaus zu einer Flaniermeile. Die Arbeiten sind mittlerweile gestoppt, weil die Fassaden einiger zu sanierender Häuser einzustürzen drohen.

>>>Der Artikel zum künftigen Molkenmarkt

>>>Der Artikel zum Baustopp

Erwogen und verworfen wurden auch Stellflächen vor der ehemaligen Fleischerei Ewald. Ein Busplatz direkt vor der Tourist-Information hätte einen Konflikt mit dem vorhandenen Radweg bedeutet. „Die Verkehrsbehörde hatte zudem Sicherheitsbedenken wegen der unmittelbar benachbarten großen Kreuzung. Gleiches gilt auch für den ,Taxistreifen’ direkt vor der ADAC-Geschäftsstelle“, sagt Verwaltungssprecher Jan Penkawa.

Kein Umzug zum Nicolaiplatz

Gegen ein komplettes Verlegen des Touristen-Ein- und Ausstiegs an den großen P+R Nicolaiplatz hatte Stadtvermarkter Thomas Krüger interveniert: „Wir wollen die Touristen ja in die Innenstadt locken und sie nicht hinausführen.“ 35.000 Bustouristen kämen mittlerweile pro Jahr in die Stadt, das sei ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor. Penkawa beziffert die jährlichen Umsatzzahlen, die mit dem Tourismus erzielt werden, auf 20 Millionen Euro.

„Jetzt haben sie gute 50 Meter zur Tourist-Info zu gehen, das ist vertretbar.“ Ein anderer Stadtverwalter sagt hinter vorgehaltener Hand, dass zwar alle in Frage kommenden Anlieger das Geschäft mit den Touristen begrüßen, aber die Busse wolle niemand vor seiner Tür haben.

Die Arbeiten zum Umbau des kleinen Platzes vor dem Bankgebäude hat der Bauhof veranlasst, dem Vernehmen nach sollen die Arbeiten um 6000 Euro gekostet haben.

Ladesäulen für E-Autos waren geplant

In die Debatte einmischen werden sich auch Kommunalpolitiker: „Dort sollten Parkplätze für E-Autos mit Ladeboxen installiert werden. Es ist unverständlich, dass dort Busse parken sollen, wenn außerhalb ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen. Es stellt sich auch die Frage, warum die Verwaltung wieder einmal gegen Beschlüsse der Stadtverordneten arbeitet. Brandenburg braucht eine Verkehrswende, auch wenn die zuständige Verwaltung das noch nicht begriffen haben. Das Thema ist noch nicht beendet“, kündigt Grünen-Fraktionschef Klaus Hoffmann an.

Von André Wirsing