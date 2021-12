Brandenburg/H

Das gibt es wohl kaum in einem anderen Geschäft in Brandenburg an der Havel: Weihnachtsfeiern für die Kunden, eine Kegelbahn quer durch den ganzen Laden, eine Bingo-Party, ein Nikolausmarkt im Geschäft, regelmäßige Jubiläumsfeiern mit gemeinsamem Singen ... Und als die Chefin mal im Krankenhaus lag, haben die Stammkunden eine ganze Tapetenrolle mit Genesungswünschen beschriftet.

Petra und Jörg Goyer mit Friedrich. Quelle: André Wirsing

40.000 Artikel im Angebot

Die Rolle hat Petra Goyer heute noch, als rührende Erinnerung. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jörg betreibt sie den Schreibwarenladen in der Genthiner Straße vom Fischerstädtchen Plaue. Gemischtwarenladen im positiven Wortsinne wäre wohl die bessere Beschreibung: Es gibt Zeitungen, Lottoshop, VBBr-Fahrscheine, die beliebten Weihnachtsbaumkugeln des Unabhängigen Bürgervereins, Kalender vom Schlossparkförderverein, Ansichtskarten, Hermes-Paketservice, Geschenke, Weihnachtsdeko – und natürlich Schreibwaren. 40.000 Artikel sind verfügbar.

Gute Aufgabenteilung

Während Petra den Laden schmeißt, ist Jörg der Mann fürs Back Office: Er bestellt Ware, wickelt den Paketdienst ab und betreibt zusätzlich einen Ebay-Shop – versendet Schreibwaren auch nach München oder Leipzig. „Neulich habe ich bei der Leipziger Adresse gestutzt, weil ich mich ganz gut dort auskenne. Der Besteller hätte auch in den Schreibwarenladen eine Straße weiter gehen können.“ Seine Ware hat er aber in Plaue bestellt.

Hund Friedrich ist Maskottchen und "Türsteher" Quelle: André Wirsing

Friedrich der Türsteher

Der dritte „Mitarbeiter“ ist Friedrich. Der Türsteher. Das ist ein fünf Jahre alter Shih Tzu-Malteser-Mix, eine Attraktion nicht nur für die Kinder. Er ist schon sein ganzes Hundeleben lang festes Inventar im Laden, hat dort auch sein eigenes Körbchen.

Im Schreibwarenladen der Goyers in Plaue ist die Auswahl riesengroß - nicht nur beim Bürobedarf. Quelle: André Wirsing

Tinte für den Krause-Montblanc

Und auch sonst gibt es kaum etwas, was nicht zu bekommen wäre. Der ehemalige Bundesverkehrsminister Günter Krause kaufte hier einst die Tinte für seine Montblanc-Füllfederhalter. Und was auch sonst nicht zum Standardsortiment gehört, wird einfach für die Kunden bestellt – etwa ausgefallene Schreibgeräte oder auch Ledertaschen. Die kann man sich auf dem IPad schon mal anschauen und aussuchen, 24 Stunden später sind sie da.

Keine Kartenzahlung möglich

So fortschrittlich Goyers sind, manche Abläufe bleiben konventionell. Eine junge Frau sucht zwei Edding-Stifte, Fineliner und extralange Patronen für einen Füllerroller aus – macht etwas mehr als elf Euro. Kartenzahlung gibt es nicht, die Kundin hat aber nur gut zwei Euro in der Börse. Den einen Stift darf sie schon mitnehmen, weil sie ihn braucht. Die restliche Ware packt Petra Goyer in eines der unzähligen Schubfächer, deren Ordnung wahrscheinlich allein sie durchschaut. Die Schreibwaren bekommt die Kundin, wenn sie Geld dabei hat.

Im Schreibwarenladen der Goyers in Plaue ist die Auswahl riesengroß - nicht nur beim Bürobedarf. Quelle: André Wirsing

Sozialer Treffpunkt in Plaue

„Schreiben Sie bloß nichts Schlechtes über Familie Goyer, sie hat uns schon viel geholfen“, mahnt eine Kundin. Tatsächlich sind die beiden Geschäftsleute bestens vernetzt, jeder zweite Kunde wird geduzt. Man kennt und schätzt sich. „Das ist der soziale Treffpunkt in Plaue, wenn man etwas erfahren will, muss man dorthin gehen“, sagt Ortsvorsteher Udo Geiseler neidlos.

Das geht so weit, dass Petra Goyer auch mal dirigierend eingreift: Wenn beispielsweise einer 80 Jahre alt wird im Ort und ein Glückwunschkarten-Motiv ist schon zweimal verkauft, empfiehlt die Chefin auch mal diskret ein anderes Motiv.

Souvenirs von Vereinen

Die Souvenirs der örtlichen Vereine werden ohne Gewinn verkauft, alle Erlöse fließen dorthin. Aber selbst hier ist zur Vorbestellung zu raten. „Bei den Weihnachtskugeln vom UBV haben wir nur noch das Schloss-Motiv und auch nur noch in Rot“, erfährt eine Kundin. Auch gut, sie nimmt dennoch eine.

Bilder aus den Anfangstagen des Geschäfts. Quelle: André Wirsing

Es gibt auch Feedback: Seit kurzer Zeit sind kleine Bratpfannen im Angebot als „Verpackung“ für Geldgeschenke. Ein Kunde hat sie ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt. Funktioniert – das Spiegelei ist gelungen.

Bilder aus den Anfangstagen des Geschäfts. Quelle: André Wirsing

Lange um Kundschaft gekämpft

Dass ein Laden in einem übersichtlichen Ortsteil wie Plaue funktioniert, obwohl das Geschäft nicht einmal an einer überörtlichen Straße liegt, haben sich die Goyers lange erarbeitet. „Der überwiegende Teil ist Stammkundschaft, lediglich im Sommer kommen ein paar Urlauber hinzu.“

Treue Kunden haben sogar Lottoscheine aus DDR-Zeiten mitgebracht. Quelle: André Wirsing

Start vor der Wende

Am 9. Januar 1989 – also vor dem Mauerfall – haben die beiden ihr Spielwaren- und Schreibwarengeschäft in den Nebenräumen eröffnet. Jörgs Vater hatte ein Spielwaren- und Haushaltsgeräteladen in der Altmark, Petra kam aus dem Handel. Irgendwann habe es die beiden nach Plaue verschlagen. Und als 1988 die staatliche Handelsorganisation HO die Läden abgab, die sich nicht mehr rechneten, haben die Goyers zugegriffen. Dann kam die Wende und mit ihr die alten Hausbesitzer aus Mannheim. „Sie haben uns den Nachbarladen angeboten, in dem zuvor Lebensmittel verkauft worden waren, und uns völlig freie Hand gelassen, auf eigene Rechnung haben wir die 120 Quadratmeter eingerichtet.“

Baustelle und Corona

Später kam dann die Riesen-Straßen-Baustelle hinzu, die das Geschäft über zweieinhalb Jahre eingebremst hat, „das war schon vergleichbar mit Corona“. Doch beirren lassen sich Goyers nicht, sie haben zwar noch keinen Geschäftsnachfolger gefunden, doch ein paar Jahre wollen sie den Laden noch behalten.

Von André Wirsing